Пушков оценил пари о "возвращении" Крыма Украине

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter высказал мнение, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер не заметит "вызова на пари" со стороны Андрея Мельника — украинского посла в Берлине.
"Было бы и с кем пари заключать", — написал сенатор.
Пушков назвал Шредера крупной и признанной фигурой в мировой политике.
"И посол страны, которая клянчит деньги у Германии. Слишком разные весовые категории" — подытожил сенатор.
Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил экс-канцлеру Германии заключить пари на "возращение" Киеву Крыма.
Шредер в одном из интервью заявил, что ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине. Кроме того, политик высказался за отмену антироссийских санкций, которые были введены в 2014 году. Он также подчеркнул необходимость сотрудничества с Россией в сложившейся экономической ситуации.
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