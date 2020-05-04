Пушков оценил пари о "возвращении" Крыма Украине

Шредер в одном из интервью заявил, что ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине. Кроме того, политик высказался за отмену антироссийских санкций, которые были введены в 2014 году. Он также подчеркнул необходимость сотрудничества с Россией в сложившейся экономической ситуации.