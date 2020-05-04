Самолет с 382 россиянами вылетел из Бангкока в Петербург и Москву

"На рейс были зарегистрированы 382 пассажира по спискам Госуслуг, включая грудных детей, которым не полагается отдельного места. 112 человек летят в Санкт-Петербург, 270 человек – в Москву", - сообщили сотрудники авиакомпании.

Регистрация и посадка на рейс осуществлялась по подтвержденных спискам Минкомсвязи и Госуслуг. Пассажиры рейса получили уведомления через созданный Минкомсвязью телеграм-канал, и на нем же подтверждались окончательные списки пассажиров.

Вылетевший в понедельник авиарейс был первым, отправившимся из Бангкока в Санкт-Петербург и Москву с 11 апреля. Этим же самолётом на пути из Москвы в Бангкок были доставлены 70 граждан Таиланда, застрявших в России в результате принимаемых в РФ и Таиланде ограничительных мер в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.