Стало известно, кто станет сенатором после отставки Назарбаевой

АЛМА-АТА, 4 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил депутатом сената (верхняя палата) парламента Казахстана Маулена Ашимбаева, освободив его от должности первого заместителя главы администрации президента, сообщила пресс-служба главы государства.
"Указом главы государства Ашимбаев Маулен Сагатханулы назначен депутатом сената парламента Республики Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы.
В субботу пресс-служба президента Казахстана сообщила, что Токаев подписал указ о прекращении полномочий Назарбаевой в качестве депутата сената. Причина этого решения до настоящего времени не обнародована. Позже Токаев в Twitter поблагодарил Назарбаеву за активную и плодотворную работу в должности председателя сената.
Назарбаева - старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сложившего полномочия главы государства в марте 2019 года. Была депутатом сената с сентября 2016 года, спикером палаты она была избрана в марте 2019 года. В августе 2019 года Токаев переназначил Назарбаеву депутатом сената в связи с истечением срока полномочий.
Должность спикера сената, согласно конституции Казахстана, является второй после поста президента. В случае досрочного освобождения или отрешения от должности президента, а также его смерти полномочия президента на оставшийся срок переходят к председателю сената.