В Петербурге трех стритрейсеров оштрафуют за заезд на площади

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая – РИА Новости. Три стритрейсера привлечены к административной ответственности за нарушение ПДД и режима самоизоляции на площади в историческом центре Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"К административной ответственности привлечены трое стритрейсеров, устроивших заезд на площади Островского", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, вечером 2 мая в полицию поступило сообщение об агрессивной езде, устроенной водителями иномарок у дома 6 по площади Островского. "На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и пресекли встречу стритрейсеров, которые нарушали не только правила дорожного движения, но и ограничительные меры, установленные правительством Петербурга в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
К административной ответственности за нарушения ПДД привлечены трое мужчин, 31, 27 и 26 лет. Их автомобили помещены на спецстоянку. Также в отношении водителей составлены протоколы о нарушении режима самоизоляции, подразумевающие штрафы от 4 тысяч рублей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.