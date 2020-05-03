В Петербурге трех стритрейсеров оштрафуют за заезд на площади

По данным пресс-службы, вечером 2 мая в полицию поступило сообщение об агрессивной езде, устроенной водителями иномарок у дома 6 по площади Островского. "На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и пресекли встречу стритрейсеров, которые нарушали не только правила дорожного движения, но и ограничительные меры, установленные правительством Петербурга в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.