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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-03T16:19
https://ria.ru/20200503/1570926025.html
В петербургской психиатрической больнице у 44 человек выявили коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152016_0:255:3014:1950_1036x0_80_0_0_1a7ee15642f8c8660b00d9605457195a.jpg
РИА Новости

В петербургской психиатрической больнице у 44 человек выявили коронавирус

15:27 03.05.2020 (обновлено: 16:19 03.05.2020)
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтверждена у 28 пациентов и 16 сотрудников крупной петербургской психиатрической больницы имени Кащенко, которая находится в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
"К сожалению, коронавирус продолжает атаковать. В том числе самых уязвимых. COVID-19 подтвержден у 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы имени Кащенко. Больница городская, но расположена в поселке Никольское Гатчинского района Ленинградской области", - написал Беглов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он сообщил, что заболевшие пациенты этой больницы в ближайшее время будут переведены в отдельный корпус Городской психиатрической больницы № 3 имени И.И. Скворцова-Степанова. Там на первом этапе будут развернуты 70 коек (35 женских и 35 мужских), затем еще порядка 100 коек для пациентов с легкой и среднетяжелой формой заболевания. В этом корпусе подготовлено реанимационное отделение и в воскресенье завершится монтаж санпропускных шлюзов.
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"Потоки пациентов будут разведены. Больница имени И.И. Скворцова-Степанова продолжит прием неинфекционных больных через чистое приемное отделение. Другими словами, все необходимое мы делаем. Мы продолжаем увеличивать число коек для больных с COVID-19 всех категорий. Как произошло заражение в больнице имени Кащенко – покажет расследование специальной комиссии", - отметил губернатор.
Санкт-Петербургская психиатрическая больница № 1 имени П. П. Кащенко является одним из крупнейших специализированных стационаров страны по психиатрической помощи населению, социально-медицинской помощи и социально-трудовой реабилитации лиц с психическими расстройствами. В больнице также проводится принудительное лечение лиц, страдающих психическими расстройствами, совершивших общественно опасные деяния в состоянии невменяемости.
Ранее сообщалось, что всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 5029 случаев заражения COVID-19, умерли 34 человека, выздоровел 1061 заболевший.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр БегловЛенинградская областьГатчинский районСанкт-ПетербургОбщество
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