В петербургской психиатрической больнице у 44 человек выявили коронавирус

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтверждена у 28 пациентов и 16 сотрудников крупной петербургской психиатрической больницы имени Кащенко, которая находится в Александр Беглов. Коронавирусная инфекция подтверждена у 28 пациентов и 16 сотрудников крупной петербургской психиатрической больницы имени Кащенко, которая находится в Гатчинском районе Ленинградской области , сообщил губернатор Санкт-Петербурга

"К сожалению, коронавирус продолжает атаковать. В том числе самых уязвимых. COVID-19 подтвержден у 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы имени Кащенко. Больница городская, но расположена в поселке Никольское Гатчинского района Ленинградской области", - написал Беглов на своей странице в соцсети "ВКонтакте"

Он сообщил, что заболевшие пациенты этой больницы в ближайшее время будут переведены в отдельный корпус Городской психиатрической больницы № 3 имени И.И. Скворцова-Степанова. Там на первом этапе будут развернуты 70 коек (35 женских и 35 мужских), затем еще порядка 100 коек для пациентов с легкой и среднетяжелой формой заболевания. В этом корпусе подготовлено реанимационное отделение и в воскресенье завершится монтаж санпропускных шлюзов.

"Потоки пациентов будут разведены. Больница имени И.И. Скворцова-Степанова продолжит прием неинфекционных больных через чистое приемное отделение. Другими словами, все необходимое мы делаем. Мы продолжаем увеличивать число коек для больных с COVID-19 всех категорий. Как произошло заражение в больнице имени Кащенко – покажет расследование специальной комиссии", - отметил губернатор.

Санкт-Петербургская психиатрическая больница № 1 имени П. П. Кащенко является одним из крупнейших специализированных стационаров страны по психиатрической помощи населению, социально-медицинской помощи и социально-трудовой реабилитации лиц с психическими расстройствами. В больнице также проводится принудительное лечение лиц, страдающих психическими расстройствами, совершивших общественно опасные деяния в состоянии невменяемости.

Ранее сообщалось, что всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 5029 случаев заражения COVID-19, умерли 34 человека, выздоровел 1061 заболевший.