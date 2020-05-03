Названы регионы, где выявлены новые случаи заражения коронавирусом

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены во всех 85 российских регионах.

От 90 до 50 новых заболевших выявлены в 27 субъектах. Еще в 39 регионах зафиксировали до десяти случаев. В 13 регионах за сутки появилось менее десяти новых пациентов.