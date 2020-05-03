Названы регионы, где выявлены новые случаи заражения коронавирусом

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены во всех 85 российских регионах.
Положительный результат теста на COVID-19 зафиксировали у 10 633 человек.
Больше всего новых случаев в Москве – 5948. Это наибольшее количество пациентов за сутки за время ведения статистики по коронавирусу. В Подмосковье диагноз подтвердился у 822 человек, в Санкт-Петербурге – у 295, в Нижегородской области – у 252, в Мурманской области – у 238, в Республике Дагестан – у 136.
От 90 до 50 новых заболевших выявлены в 27 субъектах. Еще в 39 регионах зафиксировали до десяти случаев. В 13 регионах за сутки появилось менее десяти новых пациентов.
Всего в России зарегистрировано 137687 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Умерли 1280 пациентов, выздоровели 16 тысяч 639 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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