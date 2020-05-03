На юге Казахстана оказались подтоплены более 400 домов

"Третьего мая 2020 года с 05.00 часов (02.00 мск) со стороны населенного пункта Фердоуси, где подтоплено 250 домов, вода начала прибывать в населенный пункт Оргебас Жанажолского сельского округа. К 08.00 часов (05.00 мск) прибывшая вода подтопила весь населенный пункт Оргебас (194 домов)", - говорится в сообщении на сайте областной администрации.