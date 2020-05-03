На юге Казахстана оказались подтоплены более 400 домов

АЛМА-АТА, 3 мая - РИА Новости. Более 400 домов подтоплены в нескольких населенных пунктах Туркестанской области Казахстана в результате наводнения, начавшегося после прорыва дамбы в Узбекистане, сообщила пресс-служба администрации региона.
Ранее в субботу МВД Казахстана сообщило о том, что более 5 тысяч жителей сел на юге Казахстана были эвакуированы из-за угрозы подтопления в результате прорыва дамбы в соседнем Узбекистане. В тот же день президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ликвидацию последствий этого происшествия.
"Третьего мая 2020 года с 05.00 часов (02.00 мск) со стороны населенного пункта Фердоуси, где подтоплено 250 домов, вода начала прибывать в населенный пункт Оргебас Жанажолского сельского округа. К 08.00 часов (05.00 мск) прибывшая вода подтопила весь населенный пункт Оргебас (194 домов)", - говорится в сообщении на сайте областной администрации.
Жители подтопленных пунктов эвакуированы. Жертв и пострадавших в результате наводнения нет.
По данным пресс-службы, вода смыла мост длиной 10 и шириной 6 метров, ведущий к селу Женис, затоплены 1682 гектаров посевов. По предварительным прогнозам, ущерб, нанесенный фермерам, составит более 181 миллиона тенге (423 тысячи долларов).