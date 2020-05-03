Даниле Козловскому — 35. Как бывший дворовый хулиган стал хорошим парнем

"Из гадкого утенка в прекрасного лебедя" — вот что приходит на ум, когда видишь дебют Данилы в кино. В пухлом шестикласснике Денисе Селиверстове из телесериала "Простые истины" едва ли можно узнать одного из самых обаятельных российских актеров театра и кино. А тогда он сыграл сам себя: хулигана, который подолгу не задерживался ни в одной школе, в том числе и в балетной. Вместе с двумя своими братьями Данила считался грозой окрестных дворов, и "на дело" банда частенько сбегала прямо из окна — жили невысоко.
"Из гадкого утенка в прекрасного лебедя" — вот что приходит на ум, когда видишь дебют Данилы в кино. В пухлом шестикласснике Денисе Селиверстове из телесериала "Простые истины" едва ли можно узнать одного из самых обаятельных российских актеров театра и кино. А тогда он сыграл сам себя: хулигана, который подолгу не задерживался ни в одной школе, в том числе и в балетной. Вместе с двумя своими братьями Данила считался грозой окрестных дворов, и "на дело" банда частенько сбегала прямо из окна — жили невысоко.
В десять лет из Москвы Данила переезжает в Петербург, в Кронштадтский кадетский корпус. Сначала он просто за компанию решил поступить с братьями, которых отправили на перевоспитание. Но когда Егора и Ивана исключили, остался и через шесть лет выпустился с отличием. Козловский часто признается в любви к Северной столице, отмечая, что как личность сформировался именно в Питере.
В десять лет из Москвы Данила переезжает в Петербург, в Кронштадтский кадетский корпус. Сначала он просто за компанию решил поступить с братьями, которых отправили на перевоспитание. Но когда Егора и Ивана исключили, остался и через шесть лет выпустился с отличием. Козловский часто признается в любви к Северной столице, отмечая, что как личность сформировался именно в Питере.
В 2002 году Данила поступает в петербургскую Театральную академию на курс Льва Додина. Подготовиться к экзаменам в театральный юноше помогла мать — Надежда Звенигородская, выпускница "Щуки". И он трогательно отблагодарил ее через несколько лет. Получив "Золотого орла" за лучшую мужскую роль в кино в фильме "Духless", Козловский не только сказал теплые слова Надежде со сцены, но и вручил ей свою статуэтку. Говорит, что все награды отдает маме, чтобы не хранить у себя.
В 2002 году Данила поступает в петербургскую Театральную академию на курс Льва Додина. Подготовиться к экзаменам в театральный юноше помогла мать — Надежда Звенигородская, выпускница "Щуки". И он трогательно отблагодарил ее через несколько лет. Получив "Золотого орла" за лучшую мужскую роль в кино в фильме "Духless", Козловский не только сказал теплые слова Надежде со сцены, но и вручил ей свою статуэтку. Говорит, что все награды отдает маме, чтобы не хранить у себя.
Додин сразу заметил талантливого студента и стал привлекать его к постановкам. В 2006 году, еще во время учебы, юноша стал лауреатом премии "Золотой софит" за роль Эдгара в спектакле "Король Лир". После окончания академии Козловский служит в театре своего учителя — Малом драматическом театре — Театре Европы. В 2014-м критики отмечали его за роль Лопахина в "Вишневом саде". В 2016 году он стал Гамлетом нашего времени в постановке Додина — работа, за которую Даниле вручили "Золотую маску".
Додин сразу заметил талантливого студента и стал привлекать его к постановкам. В 2006 году, еще во время учебы, юноша стал лауреатом премии "Золотой софит" за роль Эдгара в спектакле "Король Лир". После окончания академии Козловский служит в театре своего учителя — Малом драматическом театре — Театре Европы. В 2014-м критики отмечали его за роль Лопахина в "Вишневом саде". В 2016 году он стал Гамлетом нашего времени в постановке Додина — работа, за которую Даниле вручили "Золотую маску".
Для роли хоккеиста Валерия Харламова в фильме "Легенда № 17" Козловскому, как и его герою, пришлось усердно тренироваться. Сначала режиссер Николай Лебедев сомневался в выборе, считая молодого человека "слишком аристократичным". Больше четырех месяцев Козловский проводил на льду по нескольку часов и в итоге не только научился лихо забивать шайбы, но даже предложил, как сделать зрелищнее несколько сцен матчей. А во время съемок второй части фильма "Духless" Данила едва не утонул, осваивая серфинг. И все же он считает, что большинство трюков актер должен выполнять сам.
Для роли хоккеиста Валерия Харламова в фильме "Легенда № 17" Козловскому, как и его герою, пришлось усердно тренироваться. Сначала режиссер Николай Лебедев сомневался в выборе, считая молодого человека "слишком аристократичным". Больше четырех месяцев Козловский проводил на льду по нескольку часов и в итоге не только научился лихо забивать шайбы, но даже предложил, как сделать зрелищнее несколько сцен матчей. А во время съемок второй части фильма "Духless" Данила едва не утонул, осваивая серфинг. И все же он считает, что большинство трюков актер должен выполнять сам.
Несмотря на то что Данила успешно сыграл легендарного хоккеиста, на самом деле он неравнодушен к футболу. В 2018 году вышел фильм "Тренер", в титрах которого Козловский значится как автор сценария, продюсер, исполнитель главной роли и режиссер. По словам Данилы, начав работу над картиной, он понял, что хотел бы рассказать сам всю историю. А в феврале появился трейлер новой ленты, снятой Козловским: премьера остросюжетного кино о чернобыльской катастрофе запланирована на осень этого года.
Несмотря на то что Данила успешно сыграл легендарного хоккеиста, на самом деле он неравнодушен к футболу. В 2018 году вышел фильм "Тренер", в титрах которого Козловский значится как автор сценария, продюсер, исполнитель главной роли и режиссер. По словам Данилы, начав работу над картиной, он понял, что хотел бы рассказать сам всю историю. А в феврале появился трейлер новой ленты, снятой Козловским: премьера остросюжетного кино о чернобыльской катастрофе запланирована на осень этого года.
В амплуа певца актер себя тоже пробовал. В Александринском театре в Петербурге и на Новой сцене Большого в Москве в 2015 году он представил музыкальную постановку "Большая мечта обыкновенного человека". Продюсером шоу выступил Филипп Киркоров. Под аккомпанемент симфонического оркестра Козловский исполнил любимые с детства песни Фрэнка Синатры, Тони Беннета, Дина Мартина и других звезд джазовой эпохи.
В амплуа певца актер себя тоже пробовал. В Александринском театре в Петербурге и на Новой сцене Большого в Москве в 2015 году он представил музыкальную постановку "Большая мечта обыкновенного человека". Продюсером шоу выступил Филипп Киркоров. Под аккомпанемент симфонического оркестра Козловский исполнил любимые с детства песни Фрэнка Синатры, Тони Беннета, Дина Мартина и других звезд джазовой эпохи.
Хотя военной карьере Козловский предпочел театр и кино, китель ему все же очень к лицу. "Экипаж", где Данила сыграл талантливого летчика, был вдохновлен одноименной картиной Александра Митты, партнером актера по фильму стал Владимир Машков. Только за первые выходные проката лента окупилась почти на две трети, собрав 485 миллионов рублей.
Хотя военной карьере Козловский предпочел театр и кино, китель ему все же очень к лицу. "Экипаж", где Данила сыграл талантливого летчика, был вдохновлен одноименной картиной Александра Митты, партнером актера по фильму стал Владимир Машков. Только за первые выходные проката лента окупилась почти на две трети, собрав 485 миллионов рублей.
В Голливуде он известен как брутальный сибиряк Дмитрий Беликов, один из ключевых персонажей американской ленты "Академия вампиров" и возлюбленный героини Зои Дойч. Пробы устроили по скайпу, но так как английским актер на тот момент владел далеко не в совершенстве, он не сразу понял, что его утвердили. Хотя перед съемками Данила налегал на произношение и грамматику, режиссер сначала, напротив, попросил его утрировать русский акцент, чтобы с первых сцен обратить внимание зрителей на происхождение героя.
В Голливуде он известен как брутальный сибиряк Дмитрий Беликов, один из ключевых персонажей американской ленты "Академия вампиров" и возлюбленный героини Зои Дойч. Пробы устроили по скайпу, но так как английским актер на тот момент владел далеко не в совершенстве, он не сразу понял, что его утвердили. Хотя перед съемками Данила налегал на произношение и грамматику, режиссер сначала, напротив, попросил его утрировать русский акцент, чтобы с первых сцен обратить внимание зрителей на происхождение героя.
На главную роль в историческом блокбастере "Викинг" (2016), работа над которым растянулась на семь лет, претендовал Сергей Безруков, но в итоге был утвержден Данила Козловский. Чтобы превратить современного актера в князя эпохи Средневековья, когда были другие представления о гигиене, гримерам пришлось постараться. Несколько килограммов искусственных волос потребовалось на то, чтобы создать эффект всклокоченной бороды и нечесаной шевелюры. Видимо, вышло настолько убедительно, что в 2019 году Козловский перевоплотился в князя Олега в шестом сезоне канадско-ирландского сериала "Викинги".
На главную роль в историческом блокбастере "Викинг" (2016), работа над которым растянулась на семь лет, претендовал Сергей Безруков, но в итоге был утвержден Данила Козловский. Чтобы превратить современного актера в князя эпохи Средневековья, когда были другие представления о гигиене, гримерам пришлось постараться. Несколько килограммов искусственных волос потребовалось на то, чтобы создать эффект всклокоченной бороды и нечесаной шевелюры. Видимо, вышло настолько убедительно, что в 2019 году Козловский перевоплотился в князя Олега в шестом сезоне канадско-ирландского сериала "Викинги".
В 23 года Данила женился на сокурснице, польской актрисе Уршуле Малке: они разошлись, но остались друзьями. В разное время ему приписывали романы с Юлией Снигирь, Елизаветой Боярской, Ольгой Куриленко и голливудской звездой Зои Дойч. Последние несколько лет Данила встречается с актрисой Ольгой Зуевой (на фото). В апреле Козловский впервые стал отцом: у пары появилась дочка, которую назвали Ода Валентина.
В 23 года Данила женился на сокурснице, польской актрисе Уршуле Малке: они разошлись, но остались друзьями. В разное время ему приписывали романы с Юлией Снигирь, Елизаветой Боярской, Ольгой Куриленко и голливудской звездой Зои Дойч. Последние несколько лет Данила встречается с актрисой Ольгой Зуевой (на фото). В апреле Козловский впервые стал отцом: у пары появилась дочка, которую назвали Ода Валентина.
Когда Владимир Познер спросил Данилу, какое качество он ценит в женщинах, актер, почти не задумываясь, ответил: "Когда они позволяют тебе быть слабым".
Когда Владимир Познер спросил Данилу, какое качество он ценит в женщинах, актер, почти не задумываясь, ответил: "Когда они позволяют тебе быть слабым".