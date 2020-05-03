Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-03T08:00
https://ria.ru/20200503/1570885825.html
Даниле Козловскому — 35. Как бывший дворовый хулиган стал хорошим парнем
https://cdn24.img.ria.ru/images/149487/69/1494876933_0:134:2735:1672_1036x0_80_0_0_7cdc0d766157032f5ab95325deb1315f.jpg
РИА Новости

Даниле Козловскому — 35. Как бывший дворовый хулиган стал хорошим парнем

08:00 03.05.2020
10157
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости, Ольга Распопова. Легендарный хоккеист, волевой футбольный тренер, талантливый летчик, бесстрашный викинг, бравый фронтовик — роли настоящих героев, но не просто крутых парней, а сомневающихся, надломленных, говорящих тихим бархатным голосом, очень удаются Козловскому. О человеке, который умеет сочетать интеллигентность с силой и не боится показать слабости, — в материале РИА Новости.
© Синебридж (1999 - 2003)

"Из гадкого утенка в прекрасного лебедя" — вот что приходит на ум, когда видишь дебют Данилы в кино. В пухлом шестикласснике Денисе Селиверстове из телесериала "Простые истины" едва ли можно узнать одного из самых обаятельных российских актеров театра и кино. А тогда он сыграл сам себя: хулигана, который подолгу не задерживался ни в одной школе, в том числе и в балетной. Вместе с двумя своими братьями Данила считался грозой окрестных дворов, и "на дело" банда частенько сбегала прямо из окна — жили невысоко.

Кадр из сериала Простые истины
1 из 12

"Из гадкого утенка в прекрасного лебедя" — вот что приходит на ум, когда видишь дебют Данилы в кино. В пухлом шестикласснике Денисе Селиверстове из телесериала "Простые истины" едва ли можно узнать одного из самых обаятельных российских актеров театра и кино. А тогда он сыграл сам себя: хулигана, который подолгу не задерживался ни в одной школе, в том числе и в балетной. Вместе с двумя своими братьями Данила считался грозой окрестных дворов, и "на дело" банда частенько сбегала прямо из окна — жили невысоко.

© Синебридж (1999 - 2003)
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

В десять лет из Москвы Данила переезжает в Петербург, в Кронштадтский кадетский корпус. Сначала он просто за компанию решил поступить с братьями, которых отправили на перевоспитание. Но когда Егора и Ивана исключили, остался и через шесть лет выпустился с отличием. Козловский часто признается в любви к Северной столице, отмечая, что как личность сформировался именно в Питере. 

Актер Данила Козловский в роли купца Лопахина во время генеральной репетиции спектакля Вишневый сад в постановке Льва Додина.
2 из 12

В десять лет из Москвы Данила переезжает в Петербург, в Кронштадтский кадетский корпус. Сначала он просто за компанию решил поступить с братьями, которых отправили на перевоспитание. Но когда Егора и Ивана исключили, остался и через шесть лет выпустился с отличием. Козловский часто признается в любви к Северной столице, отмечая, что как личность сформировался именно в Питере. 

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В 2002 году Данила поступает в петербургскую Театральную академию на курс Льва Додина. Подготовиться к экзаменам в театральный юноше помогла мать — Надежда Звенигородская, выпускница "Щуки". И он трогательно отблагодарил ее через несколько лет. Получив "Золотого орла" за лучшую мужскую роль в кино в фильме "Духless", Козловский не только сказал теплые слова Надежде со сцены, но и вручил ей свою статуэтку. Говорит, что все награды отдает маме, чтобы не хранить у себя. 

Актер Данила Козловский с мамой во время церемонии награждения премии Золотой орел
3 из 12

В 2002 году Данила поступает в петербургскую Театральную академию на курс Льва Додина. Подготовиться к экзаменам в театральный юноше помогла мать — Надежда Звенигородская, выпускница "Щуки". И он трогательно отблагодарил ее через несколько лет. Получив "Золотого орла" за лучшую мужскую роль в кино в фильме "Духless", Козловский не только сказал теплые слова Надежде со сцены, но и вручил ей свою статуэтку. Говорит, что все награды отдает маме, чтобы не хранить у себя. 

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Додин сразу заметил талантливого студента и стал привлекать его к постановкам. В 2006 году, еще во время учебы, юноша стал лауреатом премии "Золотой софит" за роль Эдгара в спектакле "Король Лир". После окончания академии Козловский служит в театре своего учителя — Малом драматическом театре — Театре Европы. В 2014-м критики отмечали его за роль Лопахина в "Вишневом саде". В 2016 году он стал Гамлетом нашего времени в постановке Додина — работа, за которую Даниле вручили "Золотую маску". 

Актер Данила Козловский в роли Гамлета в сцене из спектакля Гамлет в постановке Льва Додина
4 из 12

Додин сразу заметил талантливого студента и стал привлекать его к постановкам. В 2006 году, еще во время учебы, юноша стал лауреатом премии "Золотой софит" за роль Эдгара в спектакле "Король Лир". После окончания академии Козловский служит в театре своего учителя — Малом драматическом театре — Театре Европы. В 2014-м критики отмечали его за роль Лопахина в "Вишневом саде". В 2016 году он стал Гамлетом нашего времени в постановке Додина — работа, за которую Даниле вручили "Золотую маску". 

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© Студия "ТриТэ"

Для роли хоккеиста Валерия Харламова в фильме "Легенда № 17" Козловскому, как и его герою, пришлось усердно тренироваться. Сначала режиссер Николай Лебедев сомневался в выборе, считая молодого человека "слишком аристократичным". Больше четырех месяцев Козловский проводил на льду по нескольку часов и в итоге не только научился лихо забивать шайбы, но даже предложил, как сделать зрелищнее несколько сцен матчей. А во время съемок второй части фильма "Духless" Данила едва не утонул, осваивая серфинг. И все же он считает, что большинство трюков актер должен выполнять сам. 

Кадр из фильма Легенда № 17
5 из 12

Для роли хоккеиста Валерия Харламова в фильме "Легенда № 17" Козловскому, как и его герою, пришлось усердно тренироваться. Сначала режиссер Николай Лебедев сомневался в выборе, считая молодого человека "слишком аристократичным". Больше четырех месяцев Козловский проводил на льду по нескольку часов и в итоге не только научился лихо забивать шайбы, но даже предложил, как сделать зрелищнее несколько сцен матчей. А во время съемок второй части фильма "Духless" Данила едва не утонул, осваивая серфинг. И все же он считает, что большинство трюков актер должен выполнять сам. 

© Студия "ТриТэ"
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Несмотря на то что Данила успешно сыграл легендарного хоккеиста, на самом деле он неравнодушен к футболу. В 2018 году вышел фильм "Тренер", в титрах которого Козловский значится как автор сценария, продюсер, исполнитель главной роли и режиссер. По словам Данилы, начав работу над картиной, он понял, что хотел бы рассказать сам всю историю. А в феврале появился трейлер новой ленты, снятой Козловским: премьера остросюжетного кино о чернобыльской катастрофе запланирована на осень этого года.

Актер Данила Козловский (слева) во время матча в рамках благотворительного футбольного турнира бывшего защитника московского ЦСКА и сборной России Сергея Игнашевича
6 из 12

Несмотря на то что Данила успешно сыграл легендарного хоккеиста, на самом деле он неравнодушен к футболу. В 2018 году вышел фильм "Тренер", в титрах которого Козловский значится как автор сценария, продюсер, исполнитель главной роли и режиссер. По словам Данилы, начав работу над картиной, он понял, что хотел бы рассказать сам всю историю. А в феврале появился трейлер новой ленты, снятой Козловским: премьера остросюжетного кино о чернобыльской катастрофе запланирована на осень этого года.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В амплуа певца актер себя тоже пробовал. В Александринском театре в Петербурге и на Новой сцене Большого в Москве в 2015 году он представил музыкальную постановку "Большая мечта обыкновенного человека". Продюсером шоу выступил Филипп Киркоров. Под аккомпанемент симфонического оркестра Козловский исполнил любимые с детства песни Фрэнка Синатры, Тони Беннета, Дина Мартина и других звезд джазовой эпохи.

Актер Данила Козловский на концерте Большая мечта обыкновенного человека
7 из 12

В амплуа певца актер себя тоже пробовал. В Александринском театре в Петербурге и на Новой сцене Большого в Москве в 2015 году он представил музыкальную постановку "Большая мечта обыкновенного человека". Продюсером шоу выступил Филипп Киркоров. Под аккомпанемент симфонического оркестра Козловский исполнил любимые с детства песни Фрэнка Синатры, Тони Беннета, Дина Мартина и других звезд джазовой эпохи.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© Студия Тритэ (2016)

Хотя военной карьере Козловский предпочел театр и кино, китель ему все же очень к лицу. "Экипаж", где Данила сыграл талантливого летчика, был вдохновлен одноименной картиной Александра Митты, партнером актера по фильму стал Владимир Машков. Только за первые выходные проката лента окупилась почти на две трети, собрав 485 миллионов рублей.

Кадр из фильма Экипаж
8 из 12

Хотя военной карьере Козловский предпочел театр и кино, китель ему все же очень к лицу. "Экипаж", где Данила сыграл талантливого летчика, был вдохновлен одноименной картиной Александра Митты, партнером актера по фильму стал Владимир Машков. Только за первые выходные проката лента окупилась почти на две трети, собрав 485 миллионов рублей.

© Студия Тритэ (2016)
© Kintop Pictures/Reliance, Angry Films, Preger Entertainment (2014)

В Голливуде он известен как брутальный сибиряк Дмитрий Беликов, один из ключевых персонажей американской ленты "Академия вампиров" и возлюбленный героини Зои Дойч. Пробы устроили по скайпу, но так как английским актер на тот момент владел далеко не в совершенстве, он не сразу понял, что его утвердили. Хотя перед съемками Данила налегал на произношение и грамматику, режиссер сначала, напротив, попросил его утрировать русский акцент, чтобы с первых сцен обратить внимание зрителей на происхождение героя.

Кадр из фильма Академия вампиров
9 из 12

В Голливуде он известен как брутальный сибиряк Дмитрий Беликов, один из ключевых персонажей американской ленты "Академия вампиров" и возлюбленный героини Зои Дойч. Пробы устроили по скайпу, но так как английским актер на тот момент владел далеко не в совершенстве, он не сразу понял, что его утвердили. Хотя перед съемками Данила налегал на произношение и грамматику, режиссер сначала, напротив, попросил его утрировать русский акцент, чтобы с первых сцен обратить внимание зрителей на происхождение героя.

© Kintop Pictures/Reliance, Angry Films, Preger Entertainment (2014)
© Фото : Amediateka

На главную роль в историческом блокбастере "Викинг" (2016), работа над которым растянулась на семь лет, претендовал Сергей Безруков, но в итоге был утвержден Данила Козловский. Чтобы превратить современного актера в князя эпохи Средневековья, когда были другие представления о гигиене, гримерам пришлось постараться. Несколько килограммов искусственных волос потребовалось на то, чтобы создать эффект всклокоченной бороды и нечесаной шевелюры. Видимо, вышло настолько убедительно, что в 2019 году Козловский перевоплотился в князя Олега в шестом сезоне канадско-ирландского сериала "Викинги".

Данила Козловский в 6 сезоне сериала Викинги
10 из 12

На главную роль в историческом блокбастере "Викинг" (2016), работа над которым растянулась на семь лет, претендовал Сергей Безруков, но в итоге был утвержден Данила Козловский. Чтобы превратить современного актера в князя эпохи Средневековья, когда были другие представления о гигиене, гримерам пришлось постараться. Несколько килограммов искусственных волос потребовалось на то, чтобы создать эффект всклокоченной бороды и нечесаной шевелюры. Видимо, вышло настолько убедительно, что в 2019 году Козловский перевоплотился в князя Олега в шестом сезоне канадско-ирландского сериала "Викинги".

© Фото : Amediateka
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В 23 года Данила женился на сокурснице, польской актрисе Уршуле Малке: они разошлись, но остались друзьями. В разное время ему приписывали романы с Юлией Снигирь, Елизаветой Боярской, Ольгой Куриленко и голливудской звездой Зои Дойч. Последние несколько лет Данила встречается с актрисой Ольгой Зуевой (на фото). В апреле Козловский впервые стал отцом: у пары появилась дочка, которую назвали Ода Валентина.

Актеры Данила Козловский и Ольга Зуева на премьере фильма Андрея Кравчука Викинг в кинокомплексе Октябрь
11 из 12

В 23 года Данила женился на сокурснице, польской актрисе Уршуле Малке: они разошлись, но остались друзьями. В разное время ему приписывали романы с Юлией Снигирь, Елизаветой Боярской, Ольгой Куриленко и голливудской звездой Зои Дойч. Последние несколько лет Данила встречается с актрисой Ольгой Зуевой (на фото). В апреле Козловский впервые стал отцом: у пары появилась дочка, которую назвали Ода Валентина.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© пресс-служба студии "Нон-Стоп Продакшн"

Когда Владимир Познер спросил Данилу, какое качество он ценит в женщинах, актер, почти не задумываясь, ответил: "Когда они позволяют тебе быть слабым". 

Кадр из фильма Когда падали аисты
12 из 12

Когда Владимир Познер спросил Данилу, какое качество он ценит в женщинах, актер, почти не задумываясь, ответил: "Когда они позволяют тебе быть слабым". 

© пресс-служба студии "Нон-Стоп Продакшн"
117431350
КультураТеатрКино и сериалыМалый драматический театр - театр ЕвропыДанила Козловский
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Липецк
Власти объяснили слова главы Липецкой области о "разгоне людей"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
01:47СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
01:45В США опубликовали протоколы "российского расследования"
01:36Шойгу отдал приказ провести салюты в День Победы
01:28В Москве пройдет масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств
01:23В Иране один человек погиб и шесть пострадали из-за землетрясения
01:14МИД Чехии объяснил усиление мер безопасности в дипмиссии в Москве
01:12Китайские медики обнаружили коронавирус в семени мужчин
00:59"Ъ": в Москве арестован банкир Олег Власов
00:54Экс-директор ФБР Коми недоволен отказом от преследования Флинна
00:47Генсек НАТО поддержал инициатора сноса памятника Коневу в Праге
00:36 В Чили зафиксировали рекордное число заразившихся COVID-19
00:31В Подмосковье приостановили посещение образовательных учреждений
00:24Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом
00:23Европа виртуально отметит 75-летие освобождения от нацизма
23:58В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
23:55Британец пережил коронавирус, сепсис, остановку сердца и два инсульта
23:55В Польше отменили президентские выборы из-за COVID-19
23:53Министр обороны Хорватии подал в отставку после гибели двух пилотов
23:40В США число жертв коронавируса превысило 75 тысяч человек
Лента новостейМолния