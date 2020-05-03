Даниле Козловскому — 35. Как бывший дворовый хулиган стал хорошим парнем

© Синебридж (1999 - 2003)

"Из гадкого утенка в прекрасного лебедя" — вот что приходит на ум, когда видишь дебют Данилы в кино. В пухлом шестикласснике Денисе Селиверстове из телесериала "Простые истины" едва ли можно узнать одного из самых обаятельных российских актеров театра и кино. А тогда он сыграл сам себя: хулигана, который подолгу не задерживался ни в одной школе, в том числе и в балетной. Вместе с двумя своими братьями Данила считался грозой окрестных дворов, и "на дело" банда частенько сбегала прямо из окна — жили невысоко.