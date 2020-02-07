Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российский актер Данила Козловский опубликовал в инстаграме пост, в котором сообщил, что десятая серия шестого сезона выйдет совсем скоро. После этого пользователи начали писать в комментариях, что в восторге от него в роли князя Олега.

"Данила спасает шестой сезон!" — написала @agazarova.

"Сыграно на грани отторжения, любви, презрения и восторга. Сезон немного затянут, но вам поклон", — прокомментировала @irina_chayka777.

"Лучший персонаж в сериале", — подчеркнула @kathieerceg.

"Этот сезон смотрю с еще большим удовольствием, чем предыдущие! Данила, роль исполнена потрясающе", — присоединилась к обсуждению @afoninaiv.

"Невероятное перевоплощение", — заявила @alwaysosorry.

"Прекрасная актерская работа Данилы! Приятно посмотреть", — написала @iuliiamendikulova.