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Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
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РИА Новости

Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"

00:28 07.02.2020
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© Фото : AmediatekaДанила Козловский в 6 сезоне сериала "Викинги"
Данила Козловский в 6 сезоне сериала Викинги
© Фото : Amediateka
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российский актер Данила Козловский опубликовал в инстаграме пост, в котором сообщил, что десятая серия шестого сезона выйдет совсем скоро. После этого пользователи начали писать в комментариях, что в восторге от него в роли князя Олега.
"Данила спасает шестой сезон!" — написала @agazarova.
"Сыграно на грани отторжения, любви, презрения и восторга. Сезон немного затянут, но вам поклон", — прокомментировала @irina_chayka777.
"Лучший персонаж в сериале", — подчеркнула @kathieerceg.
"Этот сезон смотрю с еще большим удовольствием, чем предыдущие! Данила, роль исполнена потрясающе", — присоединилась к обсуждению @afoninaiv.
"Невероятное перевоплощение", — заявила @alwaysosorry.
"Прекрасная актерская работа Данилы! Приятно посмотреть", — написала @iuliiamendikulova.
Шестой сезон сериала "Викинги" начали транслировать в декабре 2019 года. Известно, что всего в него войдет 20 серий и не исключено, что он станет последним.
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