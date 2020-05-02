Киргизия приняла "Эстафету Победы" у Казахстана

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Мероприятия в рамках "Эстафеты Победы", приуроченной к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, прошли в Бишкеке, посол России в стране принял участие в возложении венка к Вечному огню, сообщает посольство РФ в Киргизии.
"К 75-летию победы в Великой Отечественной войне пограничные войска государств-участников СНГ проводят "Эстафету Победы". Прибывшая из Казахстана юбилейная эмблема будет торжественно пронесена киргизскими пограничниками 2-7 мая по территории республики и передана коллегам в Таджикистан", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
В рамках "Эстафеты" 2 мая на Площади Победы в Бишкеке возложили венок к Вечному огню председатель госпогранслужбы Киргизии Уларбек Шаршеев, посол России Николай Удовиченко, начальник оперативной погрангруппы ФСБ России в Киргизии Вячеслав Безроднов, киргизские ветераны-пограничники, отметили в дипмиссии.