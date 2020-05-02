Политолог рассказал, с чем может быть связан уход Назарбаевой

ДУШАНБЕ, 2 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Прекращение полномочий Прекращение полномочий Дариги Назарбаевой в качестве депутата сената Казахстана может быть связано с конфликтом интересов политических кланов, считает председатель национальной ассоциации СМИ Таджикистана , политолог Нуриддин Каршибоев.

Ранее в субботу пресс-служба президента Казахстана сообщила, что глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий Назарбаевой в качестве депутата сената. Причина этого решения до настоящего времени не обнародована. Позже Токаев в Twitter поблагодарил Назарбаеву за активную и плодотворную работу в должности председателя сената.

"Отставка Дариги Назабаевой с поста второго лица государства напоминает конфликт интересов политических кланов в Казахстане", - сказал РИА Новости Каршибоев.

По его словам, эта отставка не означает ухода Назарбаевой с политической арены, возможно, ей нашли по согласованию с отцом новую должность, или это тайм-аут для борьбы за пост президента Казахстана.

"Пока никто не знает подоплеки этой громкой отставки, но очень важно, кто станет новым спикером сената, так как именно это покажет, есть ли баланс сил внутри политической элиты или идет усиление влияния действующего президента страны", - отметил политолог.

Назарбаева - старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сложившего полномочия главы государства в марте 2019 года. Была депутатом сената с сентября 2016 года, спикером палаты она была избрана в марте 2019 года. В августе 2019 года Токаев переназначил Назарбаеву депутатом сената в связи с истечением срока полномочий.