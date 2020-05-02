На Урале сняли карантин по коронавирусу в перинатальном центре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая – РИА Новости. Карантин по коронавирусу, введенный в перинатальном центре в Первоуральске Свердловской области из-за заболевания сотрудника COVID-19, в настоящее время снят, сообщили РИА Новости в субботу в оперативном штабе региона по профилактике COVID-19.
Ранее в штабе сообщали РИА Новости о выявлении одного случая заражения у сотрудника перинатального центра в Первоуральске, чьи служебные обязанности не предполагают непосредственного взаимодействия с пациентами. В медучреждении решением Роспотребнадзора были введены карантинные меры. Там также уточняли, что пациентки перенаправляются в перинатальный центр Екатеринбурга.
"Постановлением Роспотребнадзора по Свердловской области карантинные меры, введенные в перинатальном центре Первоуральска, к этому моменту сняты. Это стало возможным после получения результатов дополнительного обследования сотрудника медучреждения. По заключению референс-центра тест отрицательный. Причин для продления ограничений в работе роддома нет", - сказали в оперштабе.
Всего на данный момент в регионе подтверждено 1016 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 81 случай за последние сутки.
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