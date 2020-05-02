На Урале сняли карантин по коронавирусу в перинатальном центре

"Постановлением Роспотребнадзора по Свердловской области карантинные меры, введенные в перинатальном центре Первоуральска, к этому моменту сняты. Это стало возможным после получения результатов дополнительного обследования сотрудника медучреждения. По заключению референс-центра тест отрицательный. Причин для продления ограничений в работе роддома нет", - сказали в оперштабе.