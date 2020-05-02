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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-02T12:21
https://ria.ru/20200502/1570889925.html
Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570744763_0:323:3065:2047_1036x0_80_0_0_cfcfcaca1f6bf991e6ee96d6ec6b2343.jpg
РИА Новости

Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

12:21 02.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинские работники на территории ФМБА в Химках
Медицинские работники на территории ФМБА в Химках
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в 83 регионах.
Положительный диагноз на COVID-19 подтвердился у 9623 человек.
Больше всего новых случаев выявлены в Москве – 5358. В Подмосковье список заболевших пополнился 807 пациентами, в Санкт-Петербурге – 323, в Нижегородской области – 320, в Мурманской области – 143, в Республике Дагестан – 109.
От 98 до 50 заболевших за сутки появились еще в пятнадцати субъектах федерации. Еще в 43 регионах подтвердились от 50 до десяти новых случаев, менее десяти – в двадцати регионах.
Всего в России за время ведения статистики по коронавирусу нового типа зарегистрировано 124 054 случая. Умерли 1222 пациента, выздоровели 15 013 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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