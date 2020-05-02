Вывозной рейс с россиянами на борту вылетел из Шанхая во Владивосток

ПЕКИН, 2 мая – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Аврора" в субботу во второй половине дня вылетел из международного аэропорта "Пудун" города Шанхай во Владивосток с 48 россиянами на борту, жалоб на самочувствие ни у кого не было, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Шанхае.
"На рейс приехали 47 взрослых и один ребенок, все, кто приехал и кто пожелал улететь, все попали на борт и улетели", - сообщили в дипмиссии.
В генеральном консульстве также рассказали, что среди россиян, вылетевших из Шанхая на родину в субботу, были беременные, но на здоровье никто из пассажиров не жаловался.
"Сложностей (в организации вывозного рейса – ред.) никаких фактически не возникло, благодаря слаженной работе "Аэрофлота", Минкомсвязи, Росавиации, в работе также участвовали сотрудники генерального консульства и оказывали необходимую помощь", - отметили в дипмиссии.
В генконсульстве также сообщили, что вылет самолета был немного задержан, изначально вылет рейса SHU5477 Шанхай — Владивосток — Благовещенск был запланирован на 2 мая в 13.45 по местному времени, но самолет вылетел после 14.00.
Согласно информации на сайте Flightradar, самолет вылетел из Шанхая в 14.57 по местному времени (9.57 мск), во Владивосток он должен прибыть ориентировочно в 19.27 по местному времени.
На рейс были зарегистрированы граждане России, которые проживают в Приморском крае, Хабаровском крае, Амурской области, Республике Саха (Якутия), Еврейской автономной области, Читинской области.
Следующий вывозной рейс из Шанхая в Санкт-Петербург и Москву запланирован на 6 мая.
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