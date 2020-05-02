Вывозной рейс с россиянами на борту вылетел из Шанхая во Владивосток

ПЕКИН, 2 мая – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Аврора" в субботу во второй половине дня вылетел из международного аэропорта "Пудун" города Самолет авиакомпании "Аврора" в субботу во второй половине дня вылетел из международного аэропорта "Пудун" города Шанхай во Владивосток с 48 россиянами на борту, жалоб на самочувствие ни у кого не было, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Шанхае.

"На рейс приехали 47 взрослых и один ребенок, все, кто приехал и кто пожелал улететь, все попали на борт и улетели", - сообщили в дипмиссии.

В генеральном консульстве также рассказали, что среди россиян, вылетевших из Шанхая на родину в субботу, были беременные, но на здоровье никто из пассажиров не жаловался.

"Сложностей (в организации вывозного рейса – ред.) никаких фактически не возникло, благодаря слаженной работе " Аэрофлота ", Минкомсвязи, Росавиации , в работе также участвовали сотрудники генерального консульства и оказывали необходимую помощь", - отметили в дипмиссии.

В генконсульстве также сообщили, что вылет самолета был немного задержан, изначально вылет рейса SHU5477 Шанхай — Владивосток — Благовещенск был запланирован на 2 мая в 13.45 по местному времени, но самолет вылетел после 14.00.

Согласно информации на сайте Flightradar, самолет вылетел из Шанхая в 14.57 по местному времени (9.57 мск), во Владивосток он должен прибыть ориентировочно в 19.27 по местному времени.

Следующий вывозной рейс из Шанхая в Санкт-Петербург Москву запланирован на 6 мая.