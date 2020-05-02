Токаев прекратил сенаторские полномочия Дариги Назарбаевой

АЛМА-АТА, 2 мая — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прекратил полномочия спикера сената парламента Дариги Назарбаевой, сообщила его пресс-служба.
Причина такого решения пока не обнародована.
Вместе с тем глава государства поблагодарил Назарбаеву за плодотворную работу.
Выражаю благодарность Д.Н. Назарбаевой за активную и плодотворную работу в качестве Председателя Сената Парламента Республики Казахстан.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) May 2, 2020
Должность спикера сената, согласно Конституции Казахстана, является второй после поста президента. В случае досрочного освобождения или отрешения от должности главы государства, а также его смерти полномочия на оставшийся срок переходят к председателю сената.
Дарига Назарбаева — старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сложившего полномочия главы государства в марте 2019 года. Стала депутатом сената парламента с сентября 2016-го, спикером палаты ее избрали в марте 2019 года. В августе 2019-го Токаев переназначил Назарбаеву депутатом сената в связи с истечением срока полномочий.