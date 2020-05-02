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2020-05-02T04:01
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День памяти по погибшим в результате событий 2 мая 2014 года в Одессе
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РИА Новости

День памяти по погибшим в результате событий 2 мая 2014 года в Одессе

04:01 02.05.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкТраурные мероприятия у Дома профсоюзов в Одессе
Траурные мероприятия у Дома профсоюзов в Одессе
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 мая в Одессе отмечается День памяти по погибшим в результате трагических событий, произошедших в городе 2 мая 2014 года. Памятная дата была установлена распоряжением исполняющего обязанности одесского городского головы Олегом Брындаком 5 мая 2014 года.
После госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана", недовольные сменой власти в стране, в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в центре Одессы начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными фанатами "ультрас" из Харькова и Одессы, а также активистами "евромайдана" – с другой. Позже беспорядки переместились на Куликово поле – большая драка закончилась разрушением участниками "евромайдана" палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором спрятались представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись из горящего здания, из толпы радикалов стреляли.
По словам главы управления госслужбы Украины по ЧС в Одесской области, спасатели вынесли на руках и вывели из здания более 350 человек, при этом зачастую выбравшихся из здания радикалы "избивали, да так, что другие люди, находящиеся еще в здании, отказывались выходить". Он также рассказал, что многотысячная толпа достаточно долгое время не давала возможности для проезда пожарной машины, а прибыв к месту, пожарные не могли приступить к ликвидации пожара из-за стрельбы и сопротивления нападавших.
По официальным данным, жертвами конфликта стали 48 человек: шесть погибли в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах) и 42 – на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Среди погибших – семь женщин и один несовершеннолетний. Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, смерть от ожогов и в результате отравления угарным газом постигла 32 жертвы. Все погибшие были жителями Одессы и Одесской области, кроме двоих: один из Николаевской области, другой из Винницы. Еще 200 человек получили ранения различной степени тяжести. В число пострадавших попали также 49 милиционеров и 14 бойцов внутренних войск.
В то же время, активисты Куликова поля составили собственный список, в который занесены не 48, а 56 погибших.
Расследование событий в Одессе было поручено Главному следственному управлению МВД Украины, но украинская власть за прошедшее время так и не смогла найти виновных в трагедии.
В 2019 году, в пятую годовщину трагических событий в Одессе, Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) опубликовала отчет о ходе расследования событий 2 мая 2014 года. В опубликованном документе ММПЧУ говорится, что никто так и не понес ответственности за гибель 48 человек.
Глава миссии Фиона Фрейзер отметила, что такое положение дел свидетельствует о незаинтересованности властей в поиске и наказании виновных, а действия украинских правоохранителей позволяют говорить о предвзятости следствия. По мнению экспертов, нежелание Киева установить все обстоятельства случившегося может привести к повторению трагедии.
Согласно заявлению российского МИДа, в Киеве упорно тормозят расследование событий 2 мая 2014 года в Одессе, несмотря на призывы международных организаций.
Ежегодно 2 мая в Одессе проходят памятные мероприятия традиционно при повышенных мерах безопасности. Люди приносят цветы к Дому профсоюзов на Куликовом поле в память о погибших.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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