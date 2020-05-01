Более 47 тысяч семей с детьми получили финпомощь от властей Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая – РИА Новости. Более 47 тысяч семей в Более 47 тысяч семей в Ленинградской области получили единовременные выплаты на детей в связи с ограничительными мерами, установленных для предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Он напомнил, что в начале апреля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение, согласно которому жители региона, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса, могут рассчитываться на поддержку со стороны местных властей.

"К 1 мая в Ленинградской области выплаты в связи с введенными ограничениями из-за распространения коронавирусной инфекции в размере трех тысяч рублей на ребенка, автоматически получил 47 891 заявитель. Среди них - многодетные и малообеспеченные семьи. В общей сложности сумма выплат составила 148,8 миллиона рублей", - рассказал собеседник агентства.

По данным регионального комитета по социальной защите населения, в настоящее время на рассмотрении находятся заявления еще 400 человек.

"Ранее они не были получателями материальной помощи, поэтому документы требуют рассмотрения", - отметили в комитете.

Помимо этого, с 27 апреля областной комитет по соцзащите начал перечислять по две тысячи рублей людям с хроническими заболеваниями, получающим минимальную пенсию и находящимся на самоизоляции. Сведения о заявителях поступают от комитета по здравоохранению, они обновляются ежедневно, пояснили в пресс-службе.

Кроме того, с 28 апреля начались выплаты семьям безработных. Комитет по соцзащите получает новые данные заявителей от комитета по труду и занятости каждый день. Так, только за 30 апреля было одобрено 67 заявлений от безработных граждан на выплаты по пять тысяч рублей на каждого ребенка. Как правило, деньги поступают в течение одного - пяти дней.

"Для выплат на детей индивидуальных предпринимателей, оставшихся без работы, поступило 2184 заявления. Напомним, что в этом случае комитет по социальной защите населения взаимодействует с комитетом по малому бизнесу, который подтверждает приостановление деятельности того или иного предпринимателя", - подытожили в обладминистрации.