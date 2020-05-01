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Ленинградская область
Ленинградская область
2020-05-01T17:27
https://ria.ru/20200501/1570870315.html
Более 47 тысяч семей с детьми получили финпомощь от властей Ленобласти
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565006452_0:0:2981:1677_1036x0_80_0_0_b8811161f2652c09cc92665fc93321fb.jpg
РИА Новости

Более 47 тысяч семей с детьми получили финпомощь от властей Ленобласти

17:27 01.05.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЖенщина с двумя детьми на руках переходит дорогу
Женщина с двумя детьми на руках переходит дорогу
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая – РИА Новости. Более 47 тысяч семей в Ленинградской области получили единовременные выплаты на детей в связи с ограничительными мерами, установленных для предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Он напомнил, что в начале апреля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение, согласно которому жители региона, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса, могут рассчитываться на поддержку со стороны местных властей.
"К 1 мая в Ленинградской области выплаты в связи с введенными ограничениями из-за распространения коронавирусной инфекции в размере трех тысяч рублей на ребенка, автоматически получил 47 891 заявитель. Среди них - многодетные и малообеспеченные семьи. В общей сложности сумма выплат составила 148,8 миллиона рублей", - рассказал собеседник агентства.
По данным регионального комитета по социальной защите населения, в настоящее время на рассмотрении находятся заявления еще 400 человек.
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"Ранее они не были получателями материальной помощи, поэтому документы требуют рассмотрения", - отметили в комитете.
Помимо этого, с 27 апреля областной комитет по соцзащите начал перечислять по две тысячи рублей людям с хроническими заболеваниями, получающим минимальную пенсию и находящимся на самоизоляции. Сведения о заявителях поступают от комитета по здравоохранению, они обновляются ежедневно, пояснили в пресс-службе.
Кроме того, с 28 апреля начались выплаты семьям безработных. Комитет по соцзащите получает новые данные заявителей от комитета по труду и занятости каждый день. Так, только за 30 апреля было одобрено 67 заявлений от безработных граждан на выплаты по пять тысяч рублей на каждого ребенка. Как правило, деньги поступают в течение одного - пяти дней.
"Для выплат на детей индивидуальных предпринимателей, оставшихся без работы, поступило 2184 заявления. Напомним, что в этом случае комитет по социальной защите населения взаимодействует с комитетом по малому бизнесу, который подтверждает приостановление деятельности того или иного предпринимателя", - подытожили в обладминистрации.
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