Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. За последние сутки новые случаи коронавируса зафиксированы во всех 85 российских регионах.
Подтверждены 7933 положительных теста на COVID-19.
Больше всего случаев выявлено в Москве – 3561. В Подмосковье коронавирус подтвердился у 797 пациентов, в Санкт-Петербурге – у 349, в Свердловской области – 232, в Нижегородской – 179, в Республике Дагестан – 164, в Калужской области – 121.
По пятьдесят и более заболевших выявлено еще в 14 регионах. Еще в 47 субъектах зафиксировано от 50 до десяти новых случаев, менее десяти – в 17.
По подсчетам российского оперштаба и Университета Джонса Хопкинса, в России самый низкий уровень смертности от COVID-19 среди стран первой десятки по числу заболевших.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
8 апреля, 08:00Карта распространения коронавируса