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2020-05-06T09:07
https://ria.ru/20200501/1570845819.html
Закон о бесплатном горячем питании для младшеклассников вступил в силу
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РИА Новости

Закон о бесплатном горячем питании для младшеклассников вступил в силу

00:26 01.05.2020 (обновлено: 09:07 06.05.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРаботница школьной столовой разносит тарелки с едой
Работница школьной столовой разносит тарелки с едой
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Работница школьной столовой разносит тарелки с едой . Архивное фото
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Закон о бесплатном горячем питании школьников младших классов, которое они смогут получать один раз в день, вступает в силу с 1 мая, школы должны будут перейти на обеспечение учеников горячим питанием в период с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года.
В апреле 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе кабмина, отметил, что российские школьники должны получать полноценное и сбалансированное горячее питание в образовательных учреждениях, все нормы должны соблюдаться, в том числе по молоку, молочным продуктам, по сокам и фруктам. По итогам доклада в нижней палате была создана рабочая группа во главе с заместителем председателя Госдумы Александром Жуковым для подготовки законопроектов на его основе.
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Законодательная инициатива была внесена в Госдуму 20 сентября, ее авторами стали спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также лидеры всех парламентских фракций. Законопроектом вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения.
Законопроект был принят в первом чтении на пленарном заседании Госдумы в октябре. В декабре комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал законопроект ко второму чтению, отложив на год норму о введении обязательной маркировки отдельных пищевых продуктов.
Президент России Владимир Путин в январе в послании Федеральному собранию заявил, что все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Он поручил кабмину и регионам обеспечить поэтапный переход на бесплатное горячее питание для учеников младших классов с сентября 2020 года до сентября 2023 года.
Закон был принят Госдумой 18 февраля и одобрен Советом Федерации 26 февраля. Президент подписал документ 1 марта, он должен вступить в силу спустя 60 дней после опубликования.
Документ дополняет закон об образовании пунктом, в соответствии с которым школьники начального общего образования обеспечиваются не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием. Обеспечение ведется за счет федерального бюджета, бюджетов субъектов и местных бюджетов и иных источников финансирования, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В соответствии с поправкой президента, бюджетам регионов могут предоставляться субсидии для обеспечения школьников питанием на условиях, определяемых правительством.
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Принятие закона позволит обеспечить сбалансированное питание учеников начальных классов, включающее горячее питание, с учетом утвержденных норм по формированию рациона питания и его соответствия положениям санитарно-эпидемиологических требований, сказал ранее РИА Новости глава аграрного комитета Совфеда Алексей Майоров.
Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, стоимость горячего питания для учеников начальных классов оценивается в размере порядка 53 миллиардов рублей, а в 2020 году, так как финансирование требуется только в сентябре-декабре - 21 миллиард рублей. По данным министерства просвещения, на эти цели в 2020 году потребуется 26 миллиардов рублей.
По словам замминистра просвещения Андрей Николаева, минимальная стоимость набора продуктов для горячего обеда для школьников младших классов составит 44 рубля, в среднем по стране – чуть более 60 рублей. Как заявил на встрече с президентом министр просвещения РФ Сергей Кравцов, Минфином предусмотрены все средства для организации горячего питания младших школьников, создана рабочая группа в правительстве, поручение будет выполнено.
Рекомендации по родительскому, общественному и парламентскому контролю за работой пищеблоков и за организацией питания детей в школах также готовы, как и необходимые подзаконные акты и методическая база, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
6 марта, 17:24
Путин оценил сроки ввода бесплатного горячего питания в школах
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеРоссияАнна ПоповаАлексей МайоровФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Совет Федерации РФГосдума РФВячеслав ВолодинОбщество
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