Закон о бесплатном горячем питании для младшеклассников вступил в силу

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Закон о бесплатном горячем питании школьников младших классов, которое они смогут получать один раз в день, вступает в силу с 1 мая, школы должны будут перейти на обеспечение учеников горячим питанием в период с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года.