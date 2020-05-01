Закон о бесплатном горячем питании для младшеклассников вступил в силу

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Закон о бесплатном горячем питании школьников младших классов, которое они смогут получать один раз в день, вступает в силу с 1 мая, школы должны будут перейти на обеспечение учеников горячим питанием в период с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года.
В апреле 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе кабмина, отметил, что российские школьники должны получать полноценное и сбалансированное горячее питание в образовательных учреждениях, все нормы должны соблюдаться, в том числе по молоку, молочным продуктам, по сокам и фруктам. По итогам доклада в нижней палате была создана рабочая группа во главе с заместителем председателя Госдумы Александром Жуковым для подготовки законопроектов на его основе.
Законодательная инициатива была внесена в Госдуму 20 сентября, ее авторами стали спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также лидеры всех парламентских фракций. Законопроектом вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения.
Законопроект был принят в первом чтении на пленарном заседании Госдумы в октябре. В декабре комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал законопроект ко второму чтению, отложив на год норму о введении обязательной маркировки отдельных пищевых продуктов.
Президент России Владимир Путин в январе в послании Федеральному собранию заявил, что все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Он поручил кабмину и регионам обеспечить поэтапный переход на бесплатное горячее питание для учеников младших классов с сентября 2020 года до сентября 2023 года.
Закон был принят Госдумой 18 февраля и одобрен Советом Федерации 26 февраля. Президент подписал документ 1 марта, он должен вступить в силу спустя 60 дней после опубликования.
Документ дополняет закон об образовании пунктом, в соответствии с которым школьники начального общего образования обеспечиваются не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием. Обеспечение ведется за счет федерального бюджета, бюджетов субъектов и местных бюджетов и иных источников финансирования, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В соответствии с поправкой президента, бюджетам регионов могут предоставляться субсидии для обеспечения школьников питанием на условиях, определяемых правительством.
14 апреля, 10:03Москалькова рассказала, на что участились жалобы в школах
Принятие закона позволит обеспечить сбалансированное питание учеников начальных классов, включающее горячее питание, с учетом утвержденных норм по формированию рациона питания и его соответствия положениям санитарно-эпидемиологических требований, сказал ранее РИА Новости глава аграрного комитета Совфеда Алексей Майоров.
Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, стоимость горячего питания для учеников начальных классов оценивается в размере порядка 53 миллиардов рублей, а в 2020 году, так как финансирование требуется только в сентябре-декабре - 21 миллиард рублей. По данным министерства просвещения, на эти цели в 2020 году потребуется 26 миллиардов рублей.
По словам замминистра просвещения Андрей Николаева, минимальная стоимость набора продуктов для горячего обеда для школьников младших классов составит 44 рубля, в среднем по стране – чуть более 60 рублей. Как заявил на встрече с президентом министр просвещения РФ Сергей Кравцов, Минфином предусмотрены все средства для организации горячего питания младших школьников, создана рабочая группа в правительстве, поручение будет выполнено.
Рекомендации по родительскому, общественному и парламентскому контролю за работой пищеблоков и за организацией питания детей в школах также готовы, как и необходимые подзаконные акты и методическая база, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.