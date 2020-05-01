Стихи против вируса: в сети проходит литературный флешмоб

"Стихи для нашего флешмоба читают практически во всех регионах России: от Дальнего Востока до Калининграда. Мы не планировали, но акция получилась международной – видео шлют и из-за рубежа, русскоязычные жители Израиля, Казахстана и других стран", — отметил Дарман.