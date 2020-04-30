"Нормандский формат" на сегодняшний день себя исчерпал, считает эксперт

"Лидеры (стран "нормандского формата") - крайне занятые люди. И наверное им есть, что обсудить и без Украины. Но, тем не менее, несмотря ни на что, с таким усердным упорством продолжают сохранять "нормандский формат" в надежде, что удастся образумить (Украину) и определенным образом нормализовать, хотя бы стабилизировать там обстановку, в том числе и с гражданской войной, и со всеми остальными проблемами. То есть, здесь же не от хорошей жизни ("нормандский формат") или из-за того, что делать нечего, этим занимаются. Мне кажется, если хотя бы минимальная надежда хотя бы есть на прогресс, то, конечно, формат будет сохраняться. Но на сегодняшний день это настолько минимально, что даже вполне уместно говорить о том, что "нормандский формат" себя исчерпал", - сказал Мартынов РИА Новости.