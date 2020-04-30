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2020-04-30T17:44
https://ria.ru/20200430/1570827586.html
"Нормандский формат" на сегодняшний день себя исчерпал, считает эксперт
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РИА Новости

"Нормандский формат" на сегодняшний день себя исчерпал, считает эксперт

17:44 30.04.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинАлексей Мартынов, директор Института новейших государств
Алексей Мартынов, директор Института новейших государств
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. При наличии хотя бы минимальной надежды на прогресс в урегулировании ситуации на Украине "нормандский формат" (ФРГ, РФ, Украина и Франция) будет сохраняться, но на сегодняшний день уместно говорить о том, что он себя исчерпал, считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
В четверг министры иностранных дел стран "нормандского формата" провели видеоконференцию по обсуждению процесса урегулирования ситуации в Донбассе.
Как пояснил эксперт, смысл "нормандского формата" не во встрече ради встречи, и не в том, что участникам нравится в подобном формате собираться.
"Лидеры (стран "нормандского формата") - крайне занятые люди. И наверное им есть, что обсудить и без Украины. Но, тем не менее, несмотря ни на что, с таким усердным упорством продолжают сохранять "нормандский формат" в надежде, что удастся образумить (Украину) и определенным образом нормализовать, хотя бы стабилизировать там обстановку, в том числе и с гражданской войной, и со всеми остальными проблемами. То есть, здесь же не от хорошей жизни ("нормандский формат") или из-за того, что делать нечего, этим занимаются. Мне кажется, если хотя бы минимальная надежда хотя бы есть на прогресс, то, конечно, формат будет сохраняться. Но на сегодняшний день это настолько минимально, что даже вполне уместно говорить о том, что "нормандский формат" себя исчерпал", - сказал Мартынов РИА Новости.
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"Нормандская четверка" поручила контактной группе подготовить перемирие
Как заявил после переговоров глава МИД РФ Сергей Лавров, министры иностранны дел "нормандского формата" отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулированию в Донбассе выполнен только один, и то частично - относительно обмена удерживаемыми лицами. Отмечалось, что стороны договорились продолжать переговоры по видеоконференции. При этом в МИД Украины заявили, что саммит лидеров находится в повестке дня, но говорить о дате рано. В министерстве иностранных дел ФРГ выразили надежду, что такой саммит пройдет в "обозримом будущем" при условии прогресса в реализации парижских решений.
"Так-то, конечно, ожидаемые (итоги). Другое дело, что определенные надежды возлагались на смену власти на Украине. Соответственно и большинство в Раде его (президента Владимира Зеленского) новой политической партии "Слуга народа" давали определенные технологические надежды, что можно было бы ситуацию принципиально изменить к лучшему. Но, к сожалению, эти надежды оказались тщетными", - отметил Мартынов, комментируя итоги прошедшей видеоконференции глав МИД "нормандского формата".
Как отметил эксперт, за время своего нахождения на посту Зеленский не только не изменил ничего принципиально из наследия Петра Порошенко, но и во многих аспектах не только стал повторять его риторику и политику, но даже где-то превзошел его.
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"Я бы сказал так: неоправдавшиеся надежды. Это если двумя словами охарактеризовать, в том числе (ситуацию) касаемо "нормандского формата"", - добавил Мартынов.
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 18 января 2019
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Ситуация на Украине"Нормандская четверка"Алексей Мартынов (политолог)Донецкая Народная РеспубликаПетр ПорошенкоСергей ЛавровМИД УкраиныМИД ГерманииООНБерлин (город)УкраинаВ мире
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