"С днем рождения, король!" Филипп Киркоров принимает поздравления

Игорь Крутой
"Сколько бы ты не строил из себя "Короля", я то знаю, что ты остался мальчишкой, который до сих пор при первой возможности несется в Disney world, даже если при этом надо самому сесть за руль, что до сих пор твой любимый напиток "Coca Cola" и ты ужасный сладкоежка. Ты повзрослел, когда у тебя появились Алла-Виктория и Мартин, как две капли воды похожие на тебя. Они — огромное счастье для тебя и очень жаль, что твоя замечательная мама Вика не дождалась их появления. Пусть дети всегда радуют тебя своими успехами, долгих лет твоему отцу Бедросу, новых ярких шоу, гениальных песен, здоровья и любви".
Сергей Лазарев
"Мой дорогой друг, Филипп. Такого огромного количества общих воспоминаний и моментов: важных и ответственных, трогательных и смешных, у меня не связано ни с одним другим артистом! Начиная еще с конкурса "Утренняя звезда", 25 лет назад, когда я был еще юным исполнителем, а ты уже сидел в жюри и оценивал, и заканчивая нашими грандиозными поездками на Евровидение. Благодарен тебе за все: советы, поддержку, правильные слова в нужный момент. Будь здоров, счастлив. Желаю тебе, чтобы никогда этот неуемный ребенок внутри тебя не становился усталым дядечкой. Пусть этот огонь в твоих глазах сияет всегда. С днем рождения!"
Кристина Орбакайте
Максим Галкин
"Сегодня день рождения человека, который всегда готов. Всегда готов петь, готов прийти на помощь, готов поехать на гастроли и, как выяснилось, еще три года назад был готов к пандемии. С днем рождения, Филипп!"