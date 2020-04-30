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Культура
2020-04-30T18:21
https://ria.ru/20200430/1570812929.html
"С днем рождения, король!" Филипп Киркоров принимает поздравления
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РИА Новости

"С днем рождения, король!" Филипп Киркоров принимает поздравления

18:13 30.04.2020 (обновлено: 18:21 30.04.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров на концерте "Песня года — 2019"
Певец Филипп Киркоров на концерте Песня года — 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Сегодня у Филиппа Киркорова день рождения. Королю российской поп-сцены исполнилось 53. Друзья и коллеги по сцене с самого утра поздравляют в Сети исполнителя хитов "Единственная", "Снег", "Я за тебя умру", "Цвет настроения синий" и многих других. Кто и что пожелал артисту, в материале РИА Новости.

Игорь Крутой

"Сколько бы ты не строил из себя "Короля", я то знаю, что ты остался мальчишкой, который до сих пор при первой возможности несется в Disney world, даже если при этом надо самому сесть за руль, что до сих пор твой любимый напиток "Coca Cola" и ты ужасный сладкоежка. Ты повзрослел, когда у тебя появились Алла-Виктория и Мартин, как две капли воды похожие на тебя. Они — огромное счастье для тебя и очень жаль, что твоя замечательная мама Вика не дождалась их появления. Пусть дети всегда радуют тебя своими успехами, долгих лет твоему отцу Бедросу, новых ярких шоу, гениальных песен, здоровья и любви".

Игорь Крутой
композитор

Сергей Лазарев

"Мой дорогой друг, Филипп. Такого огромного количества общих воспоминаний и моментов: важных и ответственных, трогательных и смешных, у меня не связано ни с одним другим артистом! Начиная еще с конкурса "Утренняя звезда", 25 лет назад, когда я был еще юным исполнителем, а ты уже сидел в жюри и оценивал, и заканчивая нашими грандиозными поездками на Евровидение. Благодарен тебе за все: советы, поддержку, правильные слова в нужный момент. Будь здоров, счастлив. Желаю тебе, чтобы никогда этот неуемный ребенок внутри тебя не становился усталым дядечкой. Пусть этот огонь в твоих глазах сияет всегда. С днем рождения!"

Сергей Лазарев
певец

Кристина Орбакайте

"Ура! День рождения у Филиппа Киркорова. Филечка, дорогой, сверкай и как всегда будь в тренде".
Кристина Орбакайте
певица

Максим Галкин

"Сегодня день рождения человека, который всегда готов. Всегда готов петь, готов прийти на помощь, готов поехать на гастроли и, как выяснилось, еще три года назад был готов к пандемии. С днем рождения, Филипп!"

Максим Галкин
телеведущий

Валерия

"Филипп, дорогой, с днем рождения! Вот смотрю на эту фотографию и думаю: так грустно, что закончился наш проект "Маска", который сделал нас ближе и понятнее друг другу. Ты яркий, умный и талантливый. Я рада, что после стольких лет знакомства, открыла в тебе еще больше хорошего. Будь счастлив и здоров".
Валерия
певица

Игорь Николаев

"Филипп, с днем рождения! Он будет уникальным — без гостей и грандиозного праздника, как обычно, а с детками и в семейном кругу. Счастлив поздравить тебя одним из первых с надеждой, что в следующем году ты сможешь быть на моем дне рождения, а я на твоем. Счастья, здоровья, творчества тебе, мой друг".
Игорь Николаев
композитор

Ани Лорак

"С днем рождения, Филипп! Наш любимый крестный. Мы столько прошли вместе. Это уже история. Что бы ни происходило в моей жизни, ты всегда говорил: "Набирай, вдруг что, я на связи". Быть рядом. Быть, а не казаться. Вот что важно! Просто быть по-настоящему. Спасибо за дружбу и поддержку. Будь счастлив. Будь любим всегда. Бесконечных оваций. С днем рождения, король".
Ани Лорак
певица

Николай Басков

"Блистательный, уникальный артист, мой друг, с днем рождения! Желаю тебе крепкого здоровья, счастья и радости твоей прекрасной семье. Мира и добра твоему всегда гостеприимному дому. Вдохновения, новых хитов и творческих безумств. Не меняйся. Оставайся ярким, как всегда ни на кого не похожим, смелым в экспериментах, обожаемым публикой, влюбленным в музыку и любящим жизнь! Долгих лет!"
Николай Басков
певец

Игорь Гуляев

"Филипп, с днем рождения! Будь безгранично счастлив, здоров и любим".
Игорь Гуляев
дизайнер

Александр Буйнов

"Филипп Киркоров. Что-нибудь еще написать? Да! С днем рождения, друг. Удачи в делах, аншлагов на концертах, любви, здоровья всем близким и чтобы дети радовали тебя всегда".
Александр Буйнов
певец
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КультураСамоизоляцияНовости культурыШоу-бизнесИгорь ГуляевАни ЛоракИгорь КрутойСергей ЛазаревКристина ОрбакайтеВалерия (Алла Перфилова)Максим ГалкинФилипп КиркоровНиколай Басков
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