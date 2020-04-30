"С днем рождения, король!" Филипп Киркоров принимает поздравления

"Сколько бы ты не строил из себя "Короля", я то знаю, что ты остался мальчишкой, который до сих пор при первой возможности несется в Disney world, даже если при этом надо самому сесть за руль, что до сих пор твой любимый напиток "Coca Cola" и ты ужасный сладкоежка. Ты повзрослел, когда у тебя появились Алла-Виктория и Мартин, как две капли воды похожие на тебя. Они — огромное счастье для тебя и очень жаль, что твоя замечательная мама Вика не дождалась их появления. Пусть дети всегда радуют тебя своими успехами, долгих лет твоему отцу Бедросу, новых ярких шоу, гениальных песен, здоровья и любви".