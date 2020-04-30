В двух населенных пунктах Ленинградской области ввели карантин

"Введен режим карантина в Пикалево и Первомайском с 30 апреля. Соответствующее постановление об этом подписал губернатор Александр Дрозденко на основании предписания Главного санитарного врача по Ленинградской области", - сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

По данным Роспотребнадзора Ленобласти на 29 апреля, в Пикалево 26 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в Первомайском - 33.

Как следует из постановления, режим самоизоляции обязателен для всех жителей этих населенных пунктов. Покидать свой дом можно для похода на работу, в ближайший продуктовый магазин, выгула собаки не дальше 100 метров от дома и выноса мусора. Также в Первомайском и Пикалево приостановлена работа общепита, включая услуги на вынос, за исключением столовых предприятий.

Въезд на территорию населенных пунктов запрещен для любого транспорта, за исключением автомобилей местных жителей, доставки товаров и транспорта, который обеспечивает работу предприятий, расположенных на данных территориях.

Ежедневно во всех общественных местах, включая жилые дома, магазины, общественный транспорт, пешеходные зоны, будет проводиться дезинфекция.

Ранее сообщалось, что власти региона заявили, что после майских праздников могут как смягчить, так и ужесточить ограничения по коронавирусу в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом районе и отдельных населенных пунктах.

По данным Роспотребнадзора Ленобласти, в четверг в регионе зафиксирован 51 новый случай заболевания коронавирусом, всего заболевших - 885 человека.