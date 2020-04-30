В Петербурге умерли еще два пожилых пациента с коронавирусом

"Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19…, подтвердила еще два смертельных случая от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге. Мужчина 80 лет и женщина 98 лет скончались в СПБ ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн". Пациенты имели ряд хронических заболеваний, один страдал онкологией. Основным заболеванием в обоих случаях признана новая коронавирусная инфекция СOVID-19", - говорится в сообщении.