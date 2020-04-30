В Петербурге умерли еще два пожилых пациента с коронавирусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусной инфекцией, скончавшиеся в Санкт-Петербурге, были преклонного возраста и страдали хроническими заболеваниями, в том числе и онкологическими, сообщает городской комитет по здравоохранению.
"Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19…, подтвердила еще два смертельных случая от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге. Мужчина 80 лет и женщина 98 лет скончались в СПБ ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн". Пациенты имели ряд хронических заболеваний, один страдал онкологией. Основным заболеванием в обоих случаях признана новая коронавирусная инфекция СOVID-19", - говорится в сообщении.
Как пояснила представитель комздрава, эти два летальных случая пока не учтены в статистических данных федерального оперштаба на четверг, согласно которым в Петербурге с начала пандемии скончались 29 пациентов с коронавирусом.
По данным городского оперштаба, за последние сутки в Петербурге зарегистрировано 336 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии выявлено 4062 случая COVID-19. Выздоровели 779 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.