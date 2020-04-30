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2020-04-30T12:16
https://ria.ru/20200430/1570797366.html
Янукович заявил о готовности сотрудничать по делам о "евромайдане"
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РИА Новости

Янукович заявил о готовности сотрудничать по делам о "евромайдане"

12:16 30.04.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Янукович
Виктор Янукович
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Виктор Янукович . Архивное фото
КИЕВ, 30 апр - РИА Новости. Бывший президент Украины Виктор Янукович передал заявление в Государственное бюро расследований о готовности сотрудничать со следствием по делам, касающимся убийств участников акций протеста на площади Независимости в Киеве в 2014 году и потери Крыма, в которых фигурирует бывшее руководство страны, сообщил в четверг адвокат экс-главы государства Виталий Сердюк.
Ранее Сердюк сообщил, что по заявлению защиты Януковича Госбюро расследований  в 2019 году возбудило дело по факту умышленной сдачи Крыма высшим руководством Украины, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на "майдане" в 2014 году. По его словам, в деле фигурируют бывшие исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов, глава СНБО Андрей Парубий, министр обороны Игорь Тенюх, глава СБУ Валентин Наливайченко и другие лица. Адвокат отметил, что в основу дела легли девять томов доказательств, переданных защитой Януковича, раскрывающих отдельные обстоятельства потери территориальной целостности Украины и указывающие на вину конкретных лиц из числа политиков.
"Сегодня мы подадим в ГБР (Госбюро расследований – ред.) ранее подписанное Виктором Януковичем заявление, обращенное ко всем судебным и правоохранительным органам Украины, о том, что он будет предпринимать все меры по сотрудничеству с ними с целью установления истины о событиях 2014 года, в частности, о расстрелах на Майдане и сдаче Крыма", - написал Сердюк на своей странице в Facebook.
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Сердюк добавил, что официальными показаниями экс-начальника Генштаба – главнокомандующего вооруженными силами Украины генерала Владимира Заманы и других свидетелей установлено, что Вооруженные силы Украины по состоянию на 27 апреля 2014 года были в надлежащей боевой готовности, а причина потери Украиной Крыма – "отказ тогдашнего высшего военного руководства государства от защиты территориальной целостности Украины военным путем и указание западных кураторов лицам, пришедшим к власти в ходе государственного переворота, "не делать резких движений в Крыму".
"Крым не был сохранен из-за отказа СНБО вводить военное положение. Все это подтверждается стенограммой заседания СНБО от 28 апреля 2014 года, а также многочисленными публичными высказываниями и официальными показаниями Владимира Заманы и ряда других военных и политических руководителей", - отметил Сердюк.
В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление.
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Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Ситуация на УкраинеВиталий СердюкАндрей ПарубийСлужба безопасности УкраиныВалентин НаливайченкоВладимирРеспублика КрымСевастопольООНВ мире
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