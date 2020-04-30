Российские военные в Таджикистане отреставрируют памятники времен ВОВ

ДУШАНБЕ, 30 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Военнослужащие российской 201-й военной базы (РВБ) в Таджикистане приступили к реставрации памятников времен Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального военного округа.
"Военнослужащие начали реставрацию памятников времен Великой Отечественной войны, установленных в городах Душанбе и Турсунзаде", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сформированные мобильные группы от ремонтно- восстановительного батальона начали с памятников легендарным танкам - ИС-2 и Т-34. Военные очистили от травы и мусора прилегающую территорию, помыли постаменты, провели очистку от следов коррозии и подготовили корпуса боевых машин к покраске. Восстановительные бригады также смажут узлы, механизмы и обновят опознавательные знаки танков, а также проведут ремонт пьедесталов.
Кроме того, российские военнослужащие проведут реставрацию памятника Герою летчику Михаилу Плавельскому и мемориального комплекса воинов 201-й Гатчинской мотострелковой дивизии, расположенных на территории РВБ.
Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами, располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. По подписанному в октябре 2012 год президентами двух стран соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.
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