Российские военные в Таджикистане отреставрируют памятники времен ВОВ

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами, располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. По подписанному в октябре 2012 год президентами двух стран соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.