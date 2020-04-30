В Петербурге неизвестные ограбили и ранили прохожего

"29 апреля в полицию Невского района поступило сообщение о том, что в 14.45 у дома 18 по улице Дудко произошло нападение на мужчину: напали четверо неизвестных, избили, стреляли из пистолета, отобрали личные вещи, после чего скрылись", - сказано в сообщении.