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2020-04-30T10:42
https://ria.ru/20200430/1570788991.html
В Петербурге неизвестные ограбили и ранили прохожего
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РИА Новости

В Петербурге неизвестные ограбили и ранили прохожего

10:42 30.04.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр – РИА Новости. Четверо неизвестных в Петербурге напали на прохожего, избили, выстрелили из пистолета и забрали деньги и мобильные телефоны, ведется их розыск, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"29 апреля в полицию Невского района поступило сообщение о том, что в 14.45 у дома 18 по улице Дудко произошло нападение на мужчину: напали четверо неизвестных, избили, стреляли из пистолета, отобрали личные вещи, после чего скрылись", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, нападавшие похитили у 31-летнего менеджера фирмы 14,5 тысяч рублей и два мобильных телефона, после чего скрылись на иномарке. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ ("Разбой").
Потерпевший госпитализирован с огнестрельным ранением, переломом носа, множественными ушибами. "Сотрудники полиции предпринимают все необходимые меры, направленные на розыск и задержание злоумышленников", - сказано в сообщении.
Эмблема на форме сотрудника полиции
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