Володин рассказал о самых важных принятых в апреле законах

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал законы о поддержке граждан, бизнеса и регионов РФ в период пандемии самыми важными из принятых палатой в апреле.
"Это, в том числе, законы о льготах, которые получат предприятия в случае, если они будут закупать медицинские изделия, маски, препараты, оказывать помощь в лечении своих сотрудников, о кредитных каникулах, об освобождении от НДФЛ дополнительных денежных выплат медработникам, о дистанционной продаже лекарств, о поправках в Бюджетный кодекс, которые позволят субъектам РФ более гибко распределять федеральную поддержку, оказывать помощь предприятиям, и многие другие законы", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Думы.
Спикер подчеркнул, что все они позволят снять проблемы и законодательно обеспечить меры поддержки, с которыми выступил президент страны.
Также в апреле Володин отметил работу комитета по бюджету и налогам, который готовил и занимался законопроектами об освобождении от налогообложения дополнительных выплат медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, о возможности распространения института самозанятых на всю страну, о снижении размеров страховых отчислений МСП.
Самым активным в зале пленарных заседаний из депутатов, по мнению спикера Госдумы, были Андрей Исаев ("Единая Россия"), Владимир Кашин (КПРФ), Сергей Жигарев (ЛДПР) и Олег Нилов ("Справедливая Россия").
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