Володин рассказал о самых важных принятых в апреле законах

"Это, в том числе, законы о льготах, которые получат предприятия в случае, если они будут закупать медицинские изделия, маски, препараты, оказывать помощь в лечении своих сотрудников, о кредитных каникулах, об освобождении от НДФЛ дополнительных денежных выплат медработникам, о дистанционной продаже лекарств, о поправках в Бюджетный кодекс, которые позволят субъектам РФ более гибко распределять федеральную поддержку, оказывать помощь предприятиям, и многие другие законы", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Думы.