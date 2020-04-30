В Казахстане на месторождении более 70 нефтяников заболели COVID-19

"На данный момент число зараженных на Тенгизском месторождении достигло 71 человека, выздоровели 12 рабочих. У заболевших выявлено свыше 1,5 тысячи контактных лиц", - говорится в распространенном в четверг сообщении областного штаба по обеспечению режима ЧП.

В сообщении напоминается, что с 16 апреля начался вывоз неоперативного персонала с Тенгизского месторождения. В общей сложности планируется вывезти 17 тысяч сотрудников. К настоящему времени вывезено более 10 тысяч сотрудников, остальные покинут месторождение до 5 мая.