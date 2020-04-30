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Распространение нового коронавируса
2020-04-30T07:32
https://ria.ru/20200430/1570780421.html
В Казахстане на месторождении более 70 нефтяников заболели COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569811134_0:0:3133:1763_1036x0_80_0_0_f0fe63a4304d19ec81be76de85f36789.jpg
РИА Новости

В Казахстане на месторождении более 70 нефтяников заболели COVID-19

07:32 30.04.2020
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкМедицинский работник проверяет температуру у водителя на блокпосте при въезде в Алма-Ату
Медицинский работник проверяет температуру у водителя на блокпосте при въезде в Алма-Ату
© Sputnik / Тимур Батыршин
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Медицинский работник проверяет температуру у водителя на блокпосте при въезде в Алма-Ату. Архивное фото
АЛМА-АТА, 30 апр - РИА Новости. Коронавирусная инфекция выявлена у 71 работника на крупнейшем казахстанском нефтяном месторождении Тенгиз в Атырауской области (на западе республики), сообщил региональный оперативный штаб.
В Казахстане подтверждено более 3,2 тысячи случаев заражения коронавирусом, 25 из них - с летальным исходом. Президент Касым-Жомарт Токаев в понедельник объявил о продлении до 11 мая режима чрезвычайного положения, действующего с 16 марта. Глава государства сообщил о возобновлении авиасообщения между Нур-Султаном и Алма-Атой, а также о смягчении карантинного режима в отдельных регионах.
"На данный момент число зараженных на Тенгизском месторождении достигло 71 человека, выздоровели 12 рабочих. У заболевших выявлено свыше 1,5 тысячи контактных лиц", - говорится в распространенном в четверг сообщении областного штаба по обеспечению режима ЧП.
В сообщении напоминается, что с 16 апреля начался вывоз неоперативного персонала с Тенгизского месторождения. В общей сложности планируется вывезти 17 тысяч сотрудников. К настоящему времени вывезено более 10 тысяч сотрудников, остальные покинут месторождение до 5 мая.
Месторождение Тенгиз разрабатывается компанией Тенгизшевройл (ТШО). ТШО была создана в 1993 году правительством Казахстана и американской нефтяной корпорацией Chevron для разработки этого месторождения. В настоящее время Chevron принадлежит 50% ТШО, "Казмунайгазу" - 20%, ExxonMobil - 25% и LukArco (структура "Лукойла") - 5%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Нурсултан Назарбаев
20 марта, 05:11Распространение нового коронавируса
Назарбаев поддержал действия президента Казахстана против коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ExxonMobilТенгизшевройлАтырауская областьЛУКОЙЛКазахстанВ мире
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