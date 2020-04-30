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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-30T04:24
https://ria.ru/20200430/1570777974.html
В Петербург прибыл вывозной рейс с россиянами с Мальдив и Шри-Ланки
https://cdn24.img.ria.ru/images/156374/79/1563747991_0:332:3050:2048_1036x0_80_0_0_ac561ee16c9bd614add473512886f27f.jpg
РИА Новости

В Петербург прибыл вывозной рейс с россиянами с Мальдив и Шри-Ланки

04:24 30.04.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости. Вывозной рейс с Мальдив и Шри-Ланки прибыл в аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге, следует из данных онлайн-табло аэропорта.
Вывозной рейс авиакомпании "Россия" SDM6266 Мале-Коломбо-Санкт-Петербург-Москва прибыл в "Пулково" в 3.55 мск. Ранее сообщалось, что на его борту возвращаются 386 человек, в том числе 19 белорусов.
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По информации пресс-службы администрации губернатора Петербурга, в аэропорту "Пулково" выйдут более 100 пассажиров этого рейса, остальные отправятся в Москву. Первичный осмотр пассажиров медики проводят в салоне самолета. Затем у всех прилетевших возьмут анализы, а также выдадут предписание о 14-дневной самоизоляции. Их багаж будет продезинфицирован. Только после этого прилетевших развезут на автобусах по домам. Иногородним гражданам для изоляции предоставляются места в специально оборудованном пансионате в Курортном районе.
С начала апреля через "Пулково" в Россию уже вернулись более 800 человек. Во время майских праздников в Петербурге ожидают еще шесть вывозных рейсов.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Пулково (аэропорт)МоскваШри-ЛанкаКурортный районОбщество
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