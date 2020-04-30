Политические игры. Что чиновники с канистрами делали в лесу

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости, Анастасия Гнединская. О том, что в Усть-Кутском районе Иркутской области поймали чиновников районной администрации, пытавшихся подпалить лес, сообщили все СМИ. На лодке у предполагаемых поджигателей нашли три канистры с бензином, сами они вели себя крайне странно. "И это при режиме повышенной готовности к лесным пожарам", — возмущались в соцсетях. Позднее выяснилось: "поджигателей" обнаружил мэр Усть-Кута Александр Душин. А у него с главой района, чьих подчиненных застукали в лесу, — затяжной политический конфликт.

"Упал мордой о бревно"

Ролики (всего их пять) появились на странице одного из иркутских порталов вечером 28 апреля. И довольно быстро разошлись по Сети. "В Усть-Кутском районе высокопоставленных чиновников поймали за поджогами леса", — сообщал заголовок. Правда, о том, что события разворачивались в сельхозугодьях главы Усть-Кута Александра Душина, в заметке не упоминалось. Говорилось, что чиновников уличили "местные жители". Впрочем, зычный голос градоначальника в Сети быстро опознали.

Да он и не скрывался. "Двадцать восьмого апреля где-то в пять часов вечера пришла лодка на мои сельхозугодья, пытались поджечь лес", — комментирует за кадром Душин. Мобильный направлен в сторону катера, в котором сидят двое. Женщина — пресс-секретарь администрации Усть-Кутского района Екатерина Анисимова — почему-то без штанов и в куртке на два размера больше. Мужчина — заместитель главы района Михаил Барс — держится за руку, будто она сломана. Еще двое чиновников — специалист по ГО и ЧС района Сергей Ульянов и начальник сельхозотдела Михаил Тышкивский, стоят на берегу.

Следующее видео больше напоминает допрос.

— Как зовут? Фамилия?

— Сергей. Ульянов.

— Вы где работаете?

— В администрации, ГО и ЧС.

— У вас задание было какое: поджечь лес?

— Нет. Квадрокоптером управлять. Снять местность...

— Он ходил в лес? Она ходила? — на повышенных тонах допытывается голос за кадром. Речь, очевидно, идет об Анисимовой и Барсе.

— Ну, говори: да или нет? Для чего? Поджигать? Чтобы здесь устраивать шоу, что у Душина лес горит…

В доказательство преступных намерений визитеров один из помощников градоначальника в очередном ролике показывает три полные канистры с бензином — их нашли на катере. Странный внешний вид незваных гостей тоже объясняют: пресс-секретарь Анисимова вроде как "сама побежала в воду", хотя она уверяет, что ей помогли. А Михаил Барс "упал мордой вон об то бревно".

"Где огонь?"

В администрации Усть-Кутского района в отсутствие пресс-секретаря за всех отдувается руководитель аппарата Марина Косыгина. Обозревателю РИА Новости она объяснила: рейд организовали с санкции мэра района Тамары Климиной. "В той местности были обнаружены термоточки (очаги природных пожаров). Сейчас у нас в области действует особый противопожарный режим — мы обязаны определять границы таких участков, мониторить ситуацию. С этой целью на место и направили четверых наших сотрудников".

Выехали они, говорит собеседница, утром 28 апреля. Без запаса еды и одежды. И до вечера 29-го на связь не выходили: сотовые в тех глухих местах не ловят. "Мы ничего не знаем об их состоянии. Но судя по видео, на нашего первого зама совершено нападение".

Позднее Косыгина сообщила, что ей все же удалось связаться с коллегами. "На место из ближайшего населенного пункта вместе с фельдшером выехал наш человек. Он привез спутниковый телефон, мы перекинулись парой слов с сотрудниками. Михаил Барс сказал, что его избили: вывихнуто плечо, повреждено лицо. Фельдшер подтвердил. Кто это сделал, Михаил не уточнил — связь была очень плохая. Кроме того, представители Душина сняли деталь с лодки, наши люди просто не могли из тайги уехать".

В нюансы следственных действий Косыгину не посвятили. Но она утверждает: ни о каких поджогах не может быть и речи. "В противном случае Душин точно бы заснял огонь и выложил в Сеть. Но ведь ни одного кадра нет!"

Что касается канистр с бензином, их, как объясняет чиновница, взяли на всякий случай. "До места, куда они ехали, — больше 200 километров. Это глухая тайга, только сумасшедший не взял бы с собой запас топлива".

— Марина Павловна, объясните, зачем нужно было в достаточно рядовой ситуации — лесной пожар — отправлять туда ведущих специалистов, в том числе первого заммэра и пресс-секретаря.

— Какая же она рядовая? У нас в Иркутской области четко обозначено: за возгорания отвечают первые лица. Здесь младшими сотрудниками не обойдешься. Что касается пиар-специалиста, она должна была подготовить пресс-релиз по этому поводу.

"Давние политические враги"

Есть вопросы и ко второй стороне конфликта. Не совсем понятно, что делал мэр Усть-Кута Александр Душин в рабочее время за двести километров от своего кабинета.

"Александр Викторович с понедельника находится в отпуске — он взял три выходных и уехал к себе в подсобное хозяйство. А там неожиданно встретил гостей", — объясняет его пресс-секретарь Елена Пацук. Какие-либо подробности инцидента собеседница привести не смогла, сославшись на то, что еще не связывалась с начальником. "Он вернется только в четверг, сотовые в тех местах не работают. Знаю лишь, что сразу после поимки нарушителей Александр Викторович подал заявление в полицию. Сейчас на месте работает следственная группа".

Политический обозреватель из Иркутска Галина Солонина внимательно следит за этими событиями. Она замечает: нестыковки в версиях как одной, так и другой стороны есть. "Глава района Тамара Климина уверяла, что ее подчиненные ехали не мониторить термоточки, а тушить возгорание. Дословно — "не допустить разгорания пожаров". Но никаких специальных средств у чиновников для этого не было. Более того, у них нет ни допуска, ни нужной квалификации. Это не функция районных чиновников. Надзор за пожароопасной ситуацией возложен на территориальный орган лесного хозяйства Иркутской области — на лесничество. В данном случае у администрации района нет прав и полномочий по нахождению в федеральных лесах".

Если же выезд был крайне необходим, в составе группы, говорит Солонина, должны были находиться сотрудники лесничества и полиции.

Впрочем, и у версии с поджогами много нестыковок. Например, почему на видео все же нет огня.

Галина полагает, что в этой истории истина где-то посередине. "Дело в том, что на полях крестьянско-фермерского хозяйства, принадлежащего семье Александра Душина, производились контролируемые палы травы. Было это еще до объявления режима повышенной готовности к лесным пожарам. Очаги пламени получили статус термоточек. И районное начальство, скорее всего, отправилось снимать сюжет, в котором могло бы говориться, что "Душин жжет траву на своих землях, из-за чего горят леса". Поэтому был и квадрокоптер, и пресс-секретарь, и сами чиновники — давать комментарии на фоне дымящихся лесов. Но огня не было, а люди приехали прицельно, за 200 километров. Возвращаться с пустыми руками, без сюжета? Был поджог или нет, не берусь утверждать. В этом разберутся правоохранительные органы".

Нужно учитывать, добавляет Галина Солонина, и то, что Александр Душин и Тамара Климина — давние политические соперники. Их противостояние началось еще в 2018 году. "Душин — единоросс, он находился в оппозиции к губернатору-коммунисту Сергею Левченко. Тамара Климина, напротив, была одной из самых ярых сторонниц Левченко. На различных местных и региональных выборах они поддерживали разные политические силы, что и вызвало конфликт. Со сменой губернатора ситуация не изменилась. Климина и сейчас среди сторонников коммунистов".

А если учитывать, что в сентябре должны пройти выборы главы Усть-Кутского района, можно предположить, что термоточки — лишь предлог в политической борьбе.