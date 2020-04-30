Политические игры. Что чиновники с канистрами делали в лесу

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости, Анастасия Гнединская. О том, что в Усть-Кутском районе Иркутской области поймали чиновников районной администрации, пытавшихся подпалить лес, сообщили все СМИ. На лодке у предполагаемых поджигателей нашли три канистры с бензином, сами они вели себя крайне странно. "И это при режиме повышенной готовности к лесным пожарам", — возмущались в соцсетях. Позднее выяснилось: "поджигателей" обнаружил мэр Усть-Кута Александр Душин. А у него с главой района, чьих подчиненных застукали в лесу, — затяжной политический конфликт.
"Упал мордой о бревно"
Ролики (всего их пять) появились на странице одного из иркутских порталов вечером 28 апреля. И довольно быстро разошлись по Сети. "В Усть-Кутском районе высокопоставленных чиновников поймали за поджогами леса", — сообщал заголовок. Правда, о том, что события разворачивались в сельхозугодьях главы Усть-Кута Александра Душина, в заметке не упоминалось. Говорилось, что чиновников уличили "местные жители". Впрочем, зычный голос градоначальника в Сети быстро опознали.
Да он и не скрывался. "Двадцать восьмого апреля где-то в пять часов вечера пришла лодка на мои сельхозугодья, пытались поджечь лес", — комментирует за кадром Душин. Мобильный направлен в сторону катера, в котором сидят двое. Женщина — пресс-секретарь администрации Усть-Кутского района Екатерина Анисимова — почему-то без штанов и в куртке на два размера больше. Мужчина — заместитель главы района Михаил Барс — держится за руку, будто она сломана. Еще двое чиновников — специалист по ГО и ЧС района Сергей Ульянов и начальник сельхозотдела Михаил Тышкивский, стоят на берегу.
Задержание представителей администрации Усть-Кутского района. Стоп-кадр видео
Следующее видео больше напоминает допрос.
— Как зовут? Фамилия?
— Сергей. Ульянов.
— Вы где работаете?
— В администрации, ГО и ЧС.
— У вас задание было какое: поджечь лес?
— Нет. Квадрокоптером управлять. Снять местность...
— Он ходил в лес? Она ходила? — на повышенных тонах допытывается голос за кадром. Речь, очевидно, идет об Анисимовой и Барсе.
— Ну, говори: да или нет? Для чего? Поджигать? Чтобы здесь устраивать шоу, что у Душина лес горит…
В доказательство преступных намерений визитеров один из помощников градоначальника в очередном ролике показывает три полные канистры с бензином — их нашли на катере. Странный внешний вид незваных гостей тоже объясняют: пресс-секретарь Анисимова вроде как "сама побежала в воду", хотя она уверяет, что ей помогли. А Михаил Барс "упал мордой вон об то бревно".
"Где огонь?"
В администрации Усть-Кутского района в отсутствие пресс-секретаря за всех отдувается руководитель аппарата Марина Косыгина. Обозревателю РИА Новости она объяснила: рейд организовали с санкции мэра района Тамары Климиной. "В той местности были обнаружены термоточки (очаги природных пожаров). Сейчас у нас в области действует особый противопожарный режим — мы обязаны определять границы таких участков, мониторить ситуацию. С этой целью на место и направили четверых наших сотрудников".
Выехали они, говорит собеседница, утром 28 апреля. Без запаса еды и одежды. И до вечера 29-го на связь не выходили: сотовые в тех глухих местах не ловят. "Мы ничего не знаем об их состоянии. Но судя по видео, на нашего первого зама совершено нападение".
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Позднее Косыгина сообщила, что ей все же удалось связаться с коллегами. "На место из ближайшего населенного пункта вместе с фельдшером выехал наш человек. Он привез спутниковый телефон, мы перекинулись парой слов с сотрудниками. Михаил Барс сказал, что его избили: вывихнуто плечо, повреждено лицо. Фельдшер подтвердил. Кто это сделал, Михаил не уточнил — связь была очень плохая. Кроме того, представители Душина сняли деталь с лодки, наши люди просто не могли из тайги уехать".
В нюансы следственных действий Косыгину не посвятили. Но она утверждает: ни о каких поджогах не может быть и речи. "В противном случае Душин точно бы заснял огонь и выложил в Сеть. Но ведь ни одного кадра нет!"
Что касается канистр с бензином, их, как объясняет чиновница, взяли на всякий случай. "До места, куда они ехали, — больше 200 километров. Это глухая тайга, только сумасшедший не взял бы с собой запас топлива".
— Марина Павловна, объясните, зачем нужно было в достаточно рядовой ситуации — лесной пожар — отправлять туда ведущих специалистов, в том числе первого заммэра и пресс-секретаря.
— Какая же она рядовая? У нас в Иркутской области четко обозначено: за возгорания отвечают первые лица. Здесь младшими сотрудниками не обойдешься. Что касается пиар-специалиста, она должна была подготовить пресс-релиз по этому поводу.
"Давние политические враги"
Есть вопросы и ко второй стороне конфликта. Не совсем понятно, что делал мэр Усть-Кута Александр Душин в рабочее время за двести километров от своего кабинета.
"Александр Викторович с понедельника находится в отпуске — он взял три выходных и уехал к себе в подсобное хозяйство. А там неожиданно встретил гостей", — объясняет его пресс-секретарь Елена Пацук. Какие-либо подробности инцидента собеседница привести не смогла, сославшись на то, что еще не связывалась с начальником. "Он вернется только в четверг, сотовые в тех местах не работают. Знаю лишь, что сразу после поимки нарушителей Александр Викторович подал заявление в полицию. Сейчас на месте работает следственная группа".
Задержание представителей администрации Усть-Кутского района. Стоп-кадр видео
Политический обозреватель из Иркутска Галина Солонина внимательно следит за этими событиями. Она замечает: нестыковки в версиях как одной, так и другой стороны есть. "Глава района Тамара Климина уверяла, что ее подчиненные ехали не мониторить термоточки, а тушить возгорание. Дословно — "не допустить разгорания пожаров". Но никаких специальных средств у чиновников для этого не было. Более того, у них нет ни допуска, ни нужной квалификации. Это не функция районных чиновников. Надзор за пожароопасной ситуацией возложен на территориальный орган лесного хозяйства Иркутской области — на лесничество. В данном случае у администрации района нет прав и полномочий по нахождению в федеральных лесах".
Если же выезд был крайне необходим, в составе группы, говорит Солонина, должны были находиться сотрудники лесничества и полиции.
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Впрочем, и у версии с поджогами много нестыковок. Например, почему на видео все же нет огня.
Галина полагает, что в этой истории истина где-то посередине. "Дело в том, что на полях крестьянско-фермерского хозяйства, принадлежащего семье Александра Душина, производились контролируемые палы травы. Было это еще до объявления режима повышенной готовности к лесным пожарам. Очаги пламени получили статус термоточек. И районное начальство, скорее всего, отправилось снимать сюжет, в котором могло бы говориться, что "Душин жжет траву на своих землях, из-за чего горят леса". Поэтому был и квадрокоптер, и пресс-секретарь, и сами чиновники — давать комментарии на фоне дымящихся лесов. Но огня не было, а люди приехали прицельно, за 200 километров. Возвращаться с пустыми руками, без сюжета? Был поджог или нет, не берусь утверждать. В этом разберутся правоохранительные органы".
Нужно учитывать, добавляет Галина Солонина, и то, что Александр Душин и Тамара Климина — давние политические соперники. Их противостояние началось еще в 2018 году. "Душин — единоросс, он находился в оппозиции к губернатору-коммунисту Сергею Левченко. Тамара Климина, напротив, была одной из самых ярых сторонниц Левченко. На различных местных и региональных выборах они поддерживали разные политические силы, что и вызвало конфликт. Со сменой губернатора ситуация не изменилась. Климина и сейчас среди сторонников коммунистов".
А если учитывать, что в сентябре должны пройти выборы главы Усть-Кутского района, можно предположить, что термоточки — лишь предлог в политической борьбе.
На момент публикации материала мы не смогли выяснить у силовых ведомств, был ли зарегистрирован очаг возгорания на территории Верхнего подрайона.