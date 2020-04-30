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2020-04-30T08:00
https://ria.ru/20200430/1570763285.html
Украина ускользнула из долговой ловушки — и попала в неожиданное место
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570764998_0:10:2408:1366_1036x0_80_0_0_aed26bd8a841e3bb4559332b4ae7abde.jpg
РИА Новости

Украина ускользнула из долговой ловушки — и попала в неожиданное место

08:00 30.04.2020
226065
© AFP 2020 / Sergei SupinskyЖенщина проходит мимо граффити в Киеве
Женщина проходит мимо граффити в Киеве
© AFP 2020 / Sergei Supinsky
Сергей Левченко
Сергей Левченко
Все материалы
Министерство финансов Украины нашло удивительное и, можно даже сказать, инновационное решение проблемы государственного долга. К концу апреля в министерстве составили перечень слов и фраз, которые запрещено употреблять чиновникам в публичном общении на тему государственного долга. Под табу попали такие опасные слова и фразы, как "дефолт", "технический дефолт", "реструктуризация", "репрофайлинг", "критический уровень резервов и Единого казначейского счета", "проблемы с ликвидностью", "рецессия", "упадок экономики", "отмена национализации Приватбанка", "компромисс с бывшими собственниками Приватбанка".

Кроме того, чиновникам не рекомендуется давать оценки и прогнозы о государственном долге, суверенных евробондах, кредитном рейтинге и так далее.

По мнению украинского Минфина, несоблюдение этих рекомендаций может иметь серьезные последствия, включая распродажу инвесторами долговых ценных бумаг Украины, существенный рост стоимости привлечения финансовых ресурсов и тому подобное. А любая коммуникация чиновника на тему государственного долга и экономических перспектив Украины — это основа для принятия инвестиционного решения инвесторами, которые держат долговые обязательства Украины на сумму 25 миллиардов долларов.
Логичным продолжением идей авторов будет утверждение: если упомянутые слова чиновниками произноситься не будут, то проблема долга будет решена.
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Но откуда эта проблема вообще взялась, ведь даже в феврале-марте нынешнего года украинский Минфин раз за разом рапортовал об успехах долговой политики? Вот заголовки новостей с официального сайта: "Управление государственным долгом выходит на качественно новый уровень" (12 февраля), "Государственный долг в январе: ставка займов самая низкая за всю историю Украины" (2 марта), "Государственный долг в феврале: уменьшение долговой нагрузки" (27 марта).
На самом же деле долговая политика Украины давно не выглядела разумной. А в последние годы была настолько катастрофичной, что сегодня страна стоит на пороге дефолта: без кредита МВФ он может случиться уже в мае. Но и в случае получения нового займа от фонда проблема обслуживания долгов будет лишь немного отодвинута во времени. А возможность ее решения будет зависеть от воли Вашингтона, дальнейших уступок Киева и все равно наверняка упрется в переговоры о реструктуризации.
Мы еще прошлым летом писали о долговой пирамиде облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которую украинские Минфин и правительство начали строить с конца 2017 — начала 2018 года. Произошедшая прошлым летом на Украине смена власти на строительство пирамиды никак не повлияла. Более того, главный ее творец, министр финансов Оксана Маркарова, оставалась на своей должности вплоть до начала марта, когда результаты строительства финансовой пирамиды стали очевидны даже тому, у кого "пусто в голове", выражаясь словами бывшего украинского премьер-министра. А строительство любой финансовой пирамиды ничем хорошим априори закончиться не может.
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Итоги строительства пирамиды ОВГЗ выглядят примерно так.
Во-первых, с конца января размещать облигации в желаемых объемах получаться перестало — их просто не выкупали. К марту ситуация усугубилась. Облигации в гривне вообще перестали покупать — последний раз их удалось разместить всего на миллиард 3 марта. В том же месяце удалось продать ОВГЗ в долларах на 875 миллионов и в евро — на 275 миллионов. Причем в основном это были совсем краткосрочные бумаги, мечта финансового наркомана, проданные к тому же "Нефтегазу". Большую часть долларовых ОВГЗ нужно будет погасить уже 18 июня. Далее вплоть до 28 апреля размещения вообще не проводились ввиду отсутствия спроса. Двадцать восьмого апреля удалось разместить трехмесячные ОВГЗ на 5,4 миллиарда гривен (по подросшей ставке и, вероятнее всего, среди "дружественных" государственных банков) и еще на 164 миллиона долларов на шесть и девять месяцев.
Во-вторых, необходимость обслуживать и погашать ранее размещенные облигации никуда не делась. Причем в марте и апреле график платежей был щадящим, соответственно 11,5 и 14,5 миллиардов гривен. Но уже в мае нужно будет потратить больше 32 миллиардов, а в июне — почти 45 миллиардов. И большая часть выплат будет в валюте.
В-третьих, потянулись на выход нерезиденты: сумма ОВГЗ в их собственности с середины февраля уменьшилась уже на 15 миллиардов гривен, а это более 550 миллионов долларов. С учетом того, что нерезиденты вкладывались именно в гривневые ОВГЗ, теперешнее выведение ими средств создает дополнительное давление на курс гривны. А у нерезидентов еще осталось ОВГЗ на 112,2 миллиарда гривен (более четырех миллиардов долларов).
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4 апреля, 08:00
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Но не ОВГЗ едиными: задолженность по ним на конец марта составляла 857 миллиардов гривен, или менее 38 процентов от общей суммы государственного и гарантированного государством долга в 2,3 триллиона гривен (80,4 миллиарда долларов). Внешний долг Украины достиг 1,4 триллиона гривен (50 миллиардов долларов).
Во внешнем долге основная часть — это отнюдь не задолженность перед Международным валютным фондом (МВФ). Фонду Украина совокупно должна 10,9 миллиарда долларов.
А вот по облигациям внешнего государственного займа — более 23,6 миллиарда долларов. Причем большая часть этих денег занята под 7,75 процента годовых. Правда, в этой же сумме "сидят" два миллиарда дешевых "байденовских" облигаций, которые были взяты под гарантии США и которые Байден грозил не дать разместить, если не будет уволен генпрокурор Шокин, открывший уголовное дело против "Бурисмы".

В целом за время, прошедшее после майдана, государственный долг Украины вырос в 3,3 раза — с 683 миллиона до 2,3 триллиона гривен. В среднем каждый день он увеличивался на 707 миллионов гривен.

Пришло время собирать камни.
До конца года на обслуживание и погашение государственного долга нужно потратить 332 миллиарда гривен (12,3 миллиарда долларов). По 1,4 миллиарда гривен в день.
Причем половина расходов адресована нерезидентам, которых обижать совсем нельзя.
Чтобы жить в прежнем режиме, прибавляя по 700 миллионов гривен долга в день, Украина должна занимать каждый день по 2,1 миллиарда. И это не учитывая текущие проблемы с наполнением бюджета. Но, как уже было указано, ОВГЗ покупать никто особо не желает, а нерезиденты, наоборот, стоят в очередь на выход из этих облигаций. На удачное же размещение внешних облигаций сегодня шансов еще меньше.
Долги не пускают
18 февраля, 15:34
Долги не пускают
При этом МВФ в самом лучшем случае обещает до конца года выделить два транша по 1,75 миллиарда долларов. Может быть, еще два-четыре миллиарда удастся наскрести по сусекам МБРР, ЕБРР, Европейского инвестиционного банка и самого Евросоюза.
Но даже в этом случае арифметика никак не сходится.
Какое-то время можно пытаться погашать долги за счет резервов Национального банка — путем продажи необходимой валюты Минфину. Но для этого в государственном бюджете должно быть достаточно хотя бы гривны. А ее там в нынешних условиях может быть достаточно только посредством эмиссии.
Но с учетом весьма скромных размеров резервов и совсем нескромных размеров долгов долго такой вариант погашения продлиться не сможет.
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Оксана МаркароваМинистерство финансов УкраиныМВФМинистерство финансов РФ (Минфин России)СШААвторыВ мире
Популярные комментарии
На самом деле работа украинского правительства вызывает зависть: с такими скромными ресурсами и так стремительно поднимают страну до уровня Европы, молодцы
30 апреля, 08:57
oostrov.s.d
1151421000182
Все это похоже на поведение представителя офисного планктона, залезшего в долги ради форса. А тут кризис, друзья кончились, надо выкручиваться..
30 апреля, 08:40
Андрей Дашков
1591301025
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