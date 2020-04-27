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2020-04-27T19:48
https://ria.ru/20200427/1570649194.html
Минфин Украины запретил чиновникам использовать слово "дефолт"
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РИА Новости

Минфин Украины запретил чиновникам использовать слово "дефолт"

19:48 27.04.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПамятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве
Памятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Памятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 27 апр - РИА Новости. Министерство финансов Украины составило список слов, которые запрещено употреблять чиновникам в публичных коммуникациях на тему о государственном долге, в список попали "дефолт", "технический дефолт", "реструктуризация", "отмена национализации Приватбанка" и другие, соответствующий документ опубликовало агентство "Украинские новости".
"Не используйте запрещенные слова в публичных коммуникациях на тему государственного долга: дефолт, технических дефолт, реструктуризация, репрофайлинг (кроме случаев, когда это касается ценных бумаг, находящихся в собственности НБУ), критический уровень резервов и Единого казначейского счета, проблемы с ликвидностью, рецессия, упадок экономики, отмена национализации Приватбанка, компромисс с бывшими владельцами Приватбанка и другие", - говорится в рекомендациях по коммуникациям на тему госдолга Украины.
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Рекомендовано также не обсуждать публично прогнозы, оценки и расчеты по госдолгу, суверенные еврооблигации и прочее лицам, которые официально не уполномочены комментировать эти вопросы.
В комментариях на экономические темы рекомендовано использовать лишь официальную информацию, размещенную на официальных информационных ресурсах.
Рекомендуется никому не советовать покупать государственные ценные бумаги и давать прогнозы по их стоимости. Кроме того, чиновникам не советуют делать какие-либо прогнозы экономического и финансового состояния Украины.
"Невыполнение этих рекомендаций и разглашение информации может иметь серьезные последствия, включая распродажу инвесторами долговых ценных бумаг, выпущенных Украиной, существенное увеличение стоимости привлечения финансовых ресурсов в госбюджет Украины и ухудшение суверенного кредитного рейтинга Украины", - сказано в тексте документа.
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Популярные комментарии
Украинцы нашли самый дешёвый и самый действенный метод борьбы с дефолтом))) Ай, молодца))) Нужно Трампу подсказать-ему может скоро понадобиться)))
27 апреля, 20:15
Андрей Романов
2280002
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