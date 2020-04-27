Минфин Украины запретил чиновникам использовать слово "дефолт"

Памятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве. Архивное фото

Памятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве

"Не используйте запрещенные слова в публичных коммуникациях на тему государственного долга: дефолт, технических дефолт, реструктуризация, репрофайлинг (кроме случаев, когда это касается ценных бумаг, находящихся в собственности НБУ ), критический уровень резервов и Единого казначейского счета, проблемы с ликвидностью, рецессия, упадок экономики, отмена национализации Приватбанка, компромисс с бывшими владельцами Приватбанка и другие", - говорится в рекомендациях по коммуникациям на тему госдолга Украины

Рекомендовано также не обсуждать публично прогнозы, оценки и расчеты по госдолгу, суверенные еврооблигации и прочее лицам, которые официально не уполномочены комментировать эти вопросы.

В комментариях на экономические темы рекомендовано использовать лишь официальную информацию, размещенную на официальных информационных ресурсах.

Рекомендуется никому не советовать покупать государственные ценные бумаги и давать прогнозы по их стоимости. Кроме того, чиновникам не советуют делать какие-либо прогнозы экономического и финансового состояния Украины.