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https://ria.ru/20200430/1570750079.html
Лучшие фото РИА Новости, апрель 2020 года
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570748202_0:37:3071:1764_1036x0_80_0_0_9796de4ea08bc25b72adc69d6515b539.jpg
РИА Новости

Лучшие фото РИА Новости, апрель 2020 года

10:45 30.04.2020 (обновлено: 11:34 30.04.2020)
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
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Витрина магазина женского белья в Баку. В Азербайджане смягчили карантинные ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса.

Витрина магазина женского белья в Баку.
1 из 34

Витрина магазина женского белья в Баку. В Азербайджане смягчили карантинные ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса.

© Sputnik / Мурад Оруджев
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Сотрудники МЧС дезинфицируют Киевский вокзал в Москве.

Сотрудники МЧС РФ проводят дезинфекцию на Киевском вокзале в Москве в рамках мер по профилактике коронавирусной инфекции
2 из 34

Сотрудники МЧС дезинфицируют Киевский вокзал в Москве.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин проводит совещание с российским правительством в режиме видеоконференции.

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
3 из 34

Владимир Путин проводит совещание с российским правительством в режиме видеоконференции.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Надпись "Оставайтесь дома" на крыше стадиона "Лужники" в Москве, призывающая горожан соблюдать режим самоизоляции.

Надпись Оставайтесь дома на крыше стадиона Лужники в Москве
4 из 34

Надпись "Оставайтесь дома" на крыше стадиона "Лужники" в Москве, призывающая горожан соблюдать режим самоизоляции.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Девушка фотографирует на мобильный телефон цветущие деревья на аллее "Черешневый сад" в Сочи.

Девушка фотографирует на мобильный телефон цветы черешни на аллее Черешневый сад в Сочи
5 из 34

Девушка фотографирует на мобильный телефон цветущие деревья на аллее "Черешневый сад" в Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / КЦ "Южный" / Роскосмос / Перейти в фотобанк

Запуск "Ракеты Победы" (ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Союз МС-14") к МКС со стартовой площадки космодрома Байконур.

Запуск Ракеты Победы (ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Союз МС-14) к МКС со стартовой площадки космодрома Байконур
6 из 34

Запуск "Ракеты Победы" (ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Союз МС-14") к МКС со стартовой площадки космодрома Байконур.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / Роскосмос
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Участники флэшмоба дайверов покупают продукты в магазине в Твери.

Участники флэшмоба дайверов покупают продукты в магазине в Твери
7 из 34

Участники флэшмоба дайверов покупают продукты в магазине в Твери.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в храме Христа Спасителя в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя в Москве
8 из 34

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в храме Христа Спасителя в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Шнекороторный снегоочиститель на базе автомобиля "Урал" работает на участке трассы "Кола — Серебрянские ГЭС", ведущей к поселку Териберка в Мурманской области.

Шнекороторный снегоочиститель на базе автомобиля Урал на участке трассы Кола - Серебрянские ГЭС в сторону поселка Териберка в Мурманской области
9 из 34

Шнекороторный снегоочиститель на базе автомобиля "Урал" работает на участке трассы "Кола — Серебрянские ГЭС", ведущей к поселку Териберка в Мурманской области.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Девочка с котом во дворе частного дома в украинском селе Раговка, до границ которого дошел лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской атомной станции.

Девочка с котом во дворе частного дома в селе Раговка. Лесной пожар, возникший в районе села Полесское на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС на Украине
10 из 34

Девочка с котом во дворе частного дома в украинском селе Раговка, до границ которого дошел лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской атомной станции.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Сунил Прадхан

Полицейский в Катманду задерживает нарушителя карантина.

Полицейский во время задержания мужчины, нарушающего режим карантина, на одной из улиц Катманду, Непал
11 из 34

Полицейский в Катманду задерживает нарушителя карантина.

© РИА Новости / Сунил Прадхан
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Нефтяной танкер у терминала перевалочного комплекса "Шесхарис" в Краснодарском крае.

Нефтяной танкер у нефтеналивного терминала перевалочного комплекса Шесхарис в Краснодарском крае
12 из 34

Нефтяной танкер у терминала перевалочного комплекса "Шесхарис" в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Тренеры фитнес-клуба Orange Fitness Алена Васильева и Алена Гульян ведут онлайн-тренировку в Сочи.

Тренеры фитнес-клуба Orange Fitness Алена Васильева (слева) и Алена Гульян ведут онлайн-трансляцию тренировки в Сочи
13 из 34

Тренеры фитнес-клуба Orange Fitness Алена Васильева и Алена Гульян ведут онлайн-тренировку в Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Окна многоквартирного дома в Москве.

Москва во время режима самоизоляции жителей
14 из 34

Окна многоквартирного дома в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанк

Участники акции с требованием отмены карантина в США на одной из улиц Олбани.

Участники акции с требованием отмены карантина в США на одной из улиц Олбани
15 из 34

Участники акции с требованием отмены карантина в США на одной из улиц Олбани.

© РИА Новости / Брайан Смит
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© РИА Новости / Сунил Прадхан / Перейти в фотобанк

Мужчина в защитной маске едет на велосипеде по улице на окраине Катманду.

Ситуация в Непале в связи с коронавирусом
16 из 34

Мужчина в защитной маске едет на велосипеде по улице на окраине Катманду.

© РИА Новости / Сунил Прадхан
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Максим Свекла создает копию боевой машины "Катюша" в гараже собственного дома в селе Большой Оеш Новосибирской области. Максим продолжает дело тестя, Вячеслава Веревочкина, который более 20 лет назад начал собирать полноразмерные копии техники времен Великой Отечественной войны. Работы мастеров участвуют в торжественных мероприятиях, их выставляют в музеях и снимают в фильмах о войне.

Мастер Максим Свекла держит в руках муляж снаряда для изготовления копии боевой машины Катюша в гараже своего дома в селе Большой Оеш Новосибирской области
17 из 34

Максим Свекла создает копию боевой машины "Катюша" в гараже собственного дома в селе Большой Оеш Новосибирской области. Максим продолжает дело тестя, Вячеслава Веревочкина, который более 20 лет назад начал собирать полноразмерные копии техники времен Великой Отечественной войны. Работы мастеров участвуют в торжественных мероприятиях, их выставляют в музеях и снимают в фильмах о войне.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Магда Гибелли / Перейти в фотобанк

Медработник обходит жителей фавел Каракаса, чтобы выявить случаи заболевания коронавирусом.

Медицинский работник во время обхода жителей для выявления случаев заболевания коронавирусом в фавелах Каракаса
18 из 34

Медработник обходит жителей фавел Каракаса, чтобы выявить случаи заболевания коронавирусом.

© РИА Новости / Магда Гибелли
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Цветение рапса в Краснодарском крае.

Цветение рапса в Краснодарском крае
19 из 34

Цветение рапса в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Балерина Светлана Захарова выступает на благотворительном концерте "Мы вместе" в Большом театре.

Балерина Светлана Захарова во время благотворительного концерта Мы вместе на сцене Большого театра в Москве
20 из 34

Балерина Светлана Захарова выступает на благотворительном концерте "Мы вместе" в Большом театре.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Душ для слона в Сочинском цирке.

Мойка слона в Сочинском цирке
21 из 34

Душ для слона в Сочинском цирке.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкГрузчики несут гроб на кладбище Альмудена в Мадриде.
Грузчики несут гроб на кладбище Альмудена в Мадриде
22 из 34
Грузчики несут гроб на кладбище Альмудена в Мадриде.
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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© РИА Новости / Сутанта Адитья / Перейти в фотобанк

Верующие молятся в мечети Агунг в индонезийском Медане. 23 апреля для мусульман всего мира начался священный месяц Рамадан.

Верующие во время молитвы в мечети Агунг в индонезийском Медане
23 из 34

Верующие молятся в мечети Агунг в индонезийском Медане. 23 апреля для мусульман всего мира начался священный месяц Рамадан.

© РИА Новости / Сутанта Адитья
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© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанк

Мэр Москвы Сергей Собянин посещает лечебный корпус № 6 Городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого, перепрофилированный для лечения зараженных коронавирусом.

Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения лечебного корпуса № 6 ГБУЗ Городская клиническая больница имени С. И. Спасокукоцкого на севере Москвы
24 из 34

Мэр Москвы Сергей Собянин посещает лечебный корпус № 6 Городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого, перепрофилированный для лечения зараженных коронавирусом.

© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Автомобили на стоянке службы "Яндекс.Такси" в Москве.

Автомобили на стоянке службы Яндекс.Такси в Москве
25 из 34

Автомобили на стоянке службы "Яндекс.Такси" в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Борьба с полевым пожаром в Новосибирской области.

Сотрудники пожарной службы тушат полевой пожар в Новосибирской области
26 из 34

Борьба с полевым пожаром в Новосибирской области.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Самолеты авиакомпании "Россия" на стоянке в аэропорту Шереметьево.

Самолеты авиакомпания Россия на стоянке в аэропорту Шереметьево
27 из 34

Самолеты авиакомпании "Россия" на стоянке в аэропорту Шереметьево.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Девушка идет по Красной площади во время весеннего снегопада в Москве.

Девушка на Красной площади в Москве
28 из 34

Девушка идет по Красной площади во время весеннего снегопада в Москве.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Деловой центр "Москва-Сити".

Московский международный деловой центр Москва-Сити
29 из 34

Деловой центр "Москва-Сити".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Сотрудники МЧС проводят дезинфекцию в аэропорту Платов в Ростове-на-Дону.

Дезинфекция в терминальном комплексе аэропорта Платов в Ростове-на-Дону
30 из 34

Сотрудники МЧС проводят дезинфекцию в аэропорту Платов в Ростове-на-Дону.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Салют в парке Победы на Поклонной горе, посвященный 75-летию освобождения Братиславы от немецко-фашистских захватчиков.

Салют в парке Победы на Поклонной горе в ознаменование 75-й годовщины освобождения Братиславы от немецко-фашистских захватчиков
31 из 34

Салют в парке Победы на Поклонной горе, посвященный 75-летию освобождения Братиславы от немецко-фашистских захватчиков.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанк

Девушка на одной из улиц Баку.

Девушка на одной из улиц Баку
32 из 34

Девушка на одной из улиц Баку.

© Sputnik / Мурад Оруджев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДезинфекционная обработка подземного пешеходного перехода на Калужской площади в Москве.
Дезинфекционная обработка подземного пешеходного перехода на Калужской площади в Москве
33 из 34
Дезинфекционная обработка подземного пешеходного перехода на Калужской площади в Москве.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Исследовательское судно "Адмирал Владимирский", которое совершает кругосветную экспедицию в честь 200-летия открытия Антарктиды русскими мореплавателями, проходит вблизи Сейшельских островов в Индийском океане.

Исследовательское судно Адмирал Владимирский возле Сейшельских островов в Индийском океане
34 из 34

Исследовательское судно "Адмирал Владимирский", которое совершает кругосветную экспедицию в честь 200-летия открытия Антарктиды русскими мореплавателями, проходит вблизи Сейшельских островов в Индийском океане.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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