Лучшие фото РИА Новости, апрель 2020 года

Максим Свекла создает копию боевой машины "Катюша" в гараже собственного дома в селе Большой Оеш Новосибирской области. Максим продолжает дело тестя, Вячеслава Веревочкина, который более 20 лет назад начал собирать полноразмерные копии техники времен Великой Отечественной войны. Работы мастеров участвуют в торжественных мероприятиях, их выставляют в музеях и снимают в фильмах о войне.