Лучшие фото РИА Новости, апрель 2020 года

Витрина магазина женского белья в Баку. В Азербайджане смягчили карантинные ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса.
Витрина магазина женского белья в Баку. В Азербайджане смягчили карантинные ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса.
Сотрудники МЧС дезинфицируют Киевский вокзал в Москве.
Сотрудники МЧС дезинфицируют Киевский вокзал в Москве.
Владимир Путин проводит совещание с российским правительством в режиме видеоконференции.
Владимир Путин проводит совещание с российским правительством в режиме видеоконференции.
Надпись "Оставайтесь дома" на крыше стадиона "Лужники" в Москве, призывающая горожан соблюдать режим самоизоляции.
Надпись "Оставайтесь дома" на крыше стадиона "Лужники" в Москве, призывающая горожан соблюдать режим самоизоляции.
Девушка фотографирует на мобильный телефон цветущие деревья на аллее "Черешневый сад" в Сочи.
Девушка фотографирует на мобильный телефон цветущие деревья на аллее "Черешневый сад" в Сочи.
Запуск "Ракеты Победы" (ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Союз МС-14") к МКС со стартовой площадки космодрома Байконур.
Запуск "Ракеты Победы" (ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Союз МС-14") к МКС со стартовой площадки космодрома Байконур.
Участники флэшмоба дайверов покупают продукты в магазине в Твери.
Участники флэшмоба дайверов покупают продукты в магазине в Твери.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в храме Христа Спасителя в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в храме Христа Спасителя в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.
Шнекороторный снегоочиститель на базе автомобиля "Урал" работает на участке трассы "Кола — Серебрянские ГЭС", ведущей к поселку Териберка в Мурманской области.
Шнекороторный снегоочиститель на базе автомобиля "Урал" работает на участке трассы "Кола — Серебрянские ГЭС", ведущей к поселку Териберка в Мурманской области.
Девочка с котом во дворе частного дома в украинском селе Раговка, до границ которого дошел лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской атомной станции.
Девочка с котом во дворе частного дома в украинском селе Раговка, до границ которого дошел лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской атомной станции.
Полицейский в Катманду задерживает нарушителя карантина.
Нефтяной танкер у терминала перевалочного комплекса "Шесхарис" в Краснодарском крае.
Нефтяной танкер у терминала перевалочного комплекса "Шесхарис" в Краснодарском крае.
Тренеры фитнес-клуба Orange Fitness Алена Васильева и Алена Гульян ведут онлайн-тренировку в Сочи.
Тренеры фитнес-клуба Orange Fitness Алена Васильева и Алена Гульян ведут онлайн-тренировку в Сочи.
Окна многоквартирного дома в Москве.
Участники акции с требованием отмены карантина в США на одной из улиц Олбани.
Участники акции с требованием отмены карантина в США на одной из улиц Олбани.
Мужчина в защитной маске едет на велосипеде по улице на окраине Катманду.
Мужчина в защитной маске едет на велосипеде по улице на окраине Катманду.
Максим Свекла создает копию боевой машины "Катюша" в гараже собственного дома в селе Большой Оеш Новосибирской области. Максим продолжает дело тестя, Вячеслава Веревочкина, который более 20 лет назад начал собирать полноразмерные копии техники времен Великой Отечественной войны. Работы мастеров участвуют в торжественных мероприятиях, их выставляют в музеях и снимают в фильмах о войне.
Максим Свекла создает копию боевой машины "Катюша" в гараже собственного дома в селе Большой Оеш Новосибирской области. Максим продолжает дело тестя, Вячеслава Веревочкина, который более 20 лет назад начал собирать полноразмерные копии техники времен Великой Отечественной войны. Работы мастеров участвуют в торжественных мероприятиях, их выставляют в музеях и снимают в фильмах о войне.
Медработник обходит жителей фавел Каракаса, чтобы выявить случаи заболевания коронавирусом.
Медработник обходит жителей фавел Каракаса, чтобы выявить случаи заболевания коронавирусом.
Цветение рапса в Краснодарском крае.
Балерина Светлана Захарова выступает на благотворительном концерте "Мы вместе" в Большом театре.
Балерина Светлана Захарова выступает на благотворительном концерте "Мы вместе" в Большом театре.
Душ для слона в Сочинском цирке.
Верующие молятся в мечети Агунг в индонезийском Медане. 23 апреля для мусульман всего мира начался священный месяц Рамадан.
Верующие молятся в мечети Агунг в индонезийском Медане. 23 апреля для мусульман всего мира начался священный месяц Рамадан.
Мэр Москвы Сергей Собянин посещает лечебный корпус № 6 Городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого, перепрофилированный для лечения зараженных коронавирусом.
Мэр Москвы Сергей Собянин посещает лечебный корпус № 6 Городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого, перепрофилированный для лечения зараженных коронавирусом.
Автомобили на стоянке службы "Яндекс.Такси" в Москве.
Автомобили на стоянке службы "Яндекс.Такси" в Москве.
Борьба с полевым пожаром в Новосибирской области.
Борьба с полевым пожаром в Новосибирской области.
Самолеты авиакомпании "Россия" на стоянке в аэропорту Шереметьево.
Самолеты авиакомпании "Россия" на стоянке в аэропорту Шереметьево.
Девушка идет по Красной площади во время весеннего снегопада в Москве.
Девушка идет по Красной площади во время весеннего снегопада в Москве.
Деловой центр "Москва-Сити".
Сотрудники МЧС проводят дезинфекцию в аэропорту Платов в Ростове-на-Дону.
Сотрудники МЧС проводят дезинфекцию в аэропорту Платов в Ростове-на-Дону.
Салют в парке Победы на Поклонной горе, посвященный 75-летию освобождения Братиславы от немецко-фашистских захватчиков.
Салют в парке Победы на Поклонной горе, посвященный 75-летию освобождения Братиславы от немецко-фашистских захватчиков.
Девушка на одной из улиц Баку.
Исследовательское судно "Адмирал Владимирский", которое совершает кругосветную экспедицию в честь 200-летия открытия Антарктиды русскими мореплавателями, проходит вблизи Сейшельских островов в Индийском океане.
Исследовательское судно "Адмирал Владимирский", которое совершает кругосветную экспедицию в честь 200-летия открытия Антарктиды русскими мореплавателями, проходит вблизи Сейшельских островов в Индийском океане.