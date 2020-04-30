Нацпарк "Русская Арктика" перешел на "зеленую" энергетику

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Национальный парк "Русская Арктика" переключился на альтернативную энергетику с началом полярного дня. В летний сезон объекты, расположенные в нацпарке, будут работать на солнечной энергии.

"Русская Арктика" — самая северная и первая по величине особо охраняемая природная территория России (ООПТ). Парк находится на двух архипелагах, расположенных за полярным кругом: Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.

Постоянно проживающего населения в "Русской Арктике" нет, но на территории нацпарка находится шесть опорных пунктов, три из которых, где работают и живут его сотрудники, перешли на "зеленую" энергетику. Эта идея появилась практически сразу с момента создания ООПТ в 2011 году, и сейчас альтернативные источники электроэнергии успешно используются наряду с традиционными, такими как бензин и дизельное топливо.

Было бы желание

Первой пример подала база на мысе Желания — крайней точки острова Северный на Новой Земле. Там в 2013 году была установлена солнечно-ветровая электростанция. Но тогда вначале акцент в выработке электроэнергии был сделан на ветрогенератор, поскольку мыс Желания — одно из самых ветреных мест России. Однако обнаруженные ранее в бухте Тихая Земли Франца-Иосифа подобные устройства доказывают то, что полярники использовали альтернативные источники энергии в Арктике еще в первой половине ХХ века.

© Национальный парк "Русская Арктика" Опорный пункт на мысе Желания с установленным ветрогенератором © Национальный парк "Русская Арктика" Опорный пункт на мысе Желания с установленным ветрогенератором

К сожалению, ветрогенераторы не оправдали ожиданий специалистов. Несмотря на допустимую по документации к устройствам скорость ветра в 60 м/с, установка разрушилась через месяц после запуска уже при порывах ветра до 30 м/с. Тем не менее данный опыт положил начало использованию в нацпарке не только сгораемого топлива в качестве источника энергии. Традиционные генераторы требовались только в моменты повышенных нагрузок, но и при этом время их использования в среднем сократилось на 60 процентов.

И уже в 2015 году на мысе Желания была установлена новая гибридная электростанция, аккумулирующая энергию солнца, ветра и топлива. Только теперь акцент уже был сделан на солнечные панели, которые в дальнейшем доказали большую устойчивость и надежность, чем ветрогенераторы, которые через три недели вновь вышли из строя. В результате было принято решение об увеличении количества солнечных модулей и полном отказе от ветрогенераторов в следующем сезоне.

"При сильном ветре вертикально-осевые ветряки всю свою энергию вместо того, чтобы отдавать в систему, направляли на торможение самих себя. В результате контроллеры вышли из строя", — объяснил заместитель директора по развитию нацпарка Роман Перхуров.

Так, в 2015 году за два месяца работы электростанции удалось сэкономить 385 литров бензина, а в 2016 году экономия по топливу составила уже 540 литров. В последующие годы традиционные источники энергии на мысе Желания и вовсе больше не использовались.

Тише едешь — дальше будешь

Учитывая положительный опыт использования солнечной энергии для поддержания жизнедеятельности станции на Новой Земле, электрификация опорных пунктов нацпарка с помощью экологичных источников продолжилась. Так, в 2018 году солнечную энергию впервые стали использовать для энергоснабжения самой северной территории России — архипелага Земли Франца-Иосифа. Системы альтернативной энергетики были установлены на полярной станции в бухте Тихая на острове Гукера и базе "Омега" на острове Земля Александры.

Для сезонной метеостанции в бухте Тихая было выбрано такое же оборудование, как для опорного пункта на мысе Желания, и, как отметил Роман Перхуров, благодаря этому там действительно стало по-настоящему тихо: топливный генератор больше не запускался, а потребность в энергии обеспечивалась исключительно за счет Солнца.

© Национальный парк "Русская Арктика" Дом с солнечными панелями на крыше в бухте Тихой © Национальный парк "Русская Арктика" Дом с солнечными панелями на крыше в бухте Тихой

От альфы до омеги

Однако в случае с базой "Омега" ситуация оказалась иной. Это самый крупный по площади территории опорный пункт, и нагрузки, а соответственно, и потребление энергии в несколько раз больше: количество находящихся там людей иногда превышает 25 человек, и эта база работает круглогодично.

Если опорный пункт на мысе Желания обеспечивается электроэнергией от 24 солнечных модулей, а станция в бухте Тихая — от 36, то на базе "Омега" сейчас подключено 72 панели из 128 установленных, мощностью 270 Вт. Это количество поддерживает деятельность жилых и рабочих помещений на общей площади порядка 600 квадратных метров.

В результате летом этой мощности хватает на все хозяйственные нужды и работу бытовой техники. Исключение составляет только отопление — оно слишком энергозатратно. В перспективе парк планирует перевести круглогодичную базу "Омега" на экологические виды энергии и в зимний период. Но в случае полярной ночи предполагается использовать в качестве альтернативного источника ветер, если будет найдено решение по стабильной работе ветрогенераторов.

© Национальный парк "Русская Арктика" База "Омега" с солнечными панелями на крыше © Национальный парк "Русская Арктика" База "Омега" с солнечными панелями на крыше

"По объему энергопотребления для наглядности опорный пункт на мысе Желания можно сравнить с двух-, трехкомнатной квартирой, станцию в бухте Тихая — с двумя трехкомнатными квартирами, особенно когда там много людей. А базу "Омега" можно сопоставить и вовсе с тремя трехкомнатными квартирами", — объяснил количество энергии, получаемое от солнечных модулей, Роман Перхуров.

Запуск в эксплуатацию нового оборудования альтернативной энергетики позволил в летний период полностью отказаться от работы дизельных генераторов, за исключением периода неблагоприятных погодных условий, когда солнечного света недостаточно. Такой режим не только значительно экономит топливо в объеме от тысячи литров в год, но и продлевает срок эксплуатации генераторов.

Пусть всегда будет солнце

Говоря о стремлении национального парка "Русская Арктика" к переходу на альтернативные источники энергии, замдиректора по его развитию подчеркнул в первую очередь экологическую направленность ООПТ, ее миссию по охране окружающей среды. Во-вторых, он отметил значительную экономию топлива в связи с переходом на "зеленую" энергетику.

Однако с экономической точки зрения, по мнению специалиста, переход на "альтернативку" себя пока не оправдывает — на эти деньги выгоднее приобрести топливо и генераторы. Но поскольку северные территории труднодоступны и не всегда есть возможность подвезти необходимое, для нацпарка — это экономия уже имеющихся запасов.

"Всегда лучше иметь несколько источников энергии. В случае, если закончится топливо, сломается генератор или сгорит контроллер солнечных панелей, мы сможем и дальше получать энергию", — добавил Роман Перхуров.

Отвечая на вопрос, возможен ли переход на солнечную энергетику повсеместно, а не только в национальных парках, специалист отметил, что это может произойти, если итоговая стоимость такой выработки электроэнергии будет не сильно дороже, чем при использовании традиционных ее источников.