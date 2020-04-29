В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса

Дистанционное обучение в школах и учреждениях среднего профессионального образования продлится до 22 мая. При этом дни с 6 по 8 мая являются для этих организаций нерабочими. Рекомендовано завершить учебный год 22 мая.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в целях нераспространения коронавирусной инфекции был введен обязательный режим самоизоляции для жителей в возрасте старше 65 лет. Остальным гражданам рекомендовано не покидать место проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, которая не приостановлена в соответствии с постановлением или связана с оказанием транспортных услуг и услуг доставки. Также разрешено посещение ближайшего магазина, выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома и вынос мусора. Все граждане обязаны в общественных местах соблюдать дистанцию друг с другом не менее полутора метров.