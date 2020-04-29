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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-30T00:08
https://ria.ru/20200429/1570773036.html
В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570766774_0:0:3070:1728_1036x0_80_0_0_83e01ed0da55f71003db6f6b0e88d083.jpg
РИА Новости

В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса

21:49 29.04.2020 (обновлено: 00:08 30.04.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДезинфекция в Санкт-Петербурге
Дезинфекция в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Дезинфекция в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр — РИА Новости. Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
Губернатор города Александр Беглов подписал соответствующее постановление о внесении изменений в постановление правительства Петербурга № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
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В соответствии с постановлением рекомендовано "гражданам России, иностранным гражданам, лицам без гражданства использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания: медицинские маски (одноразовые, многоразовые), респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания человека".
Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, все запреты и ограничения, введенные ранее в рамках режима повышенной готовности, продлеваются до 12 мая (по 11 мая включительно).
Дистанционное обучение в школах и учреждениях среднего профессионального образования продлится до 22 мая. При этом дни с 6 по 8 мая являются для этих организаций нерабочими. Рекомендовано завершить учебный год 22 мая.
С 6 по 8 мая в детских садах будет организована работа дежурных групп с наполняемостью до 12 человек.
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Гражданам старше 65 лет разрешен выезд на дачу. С 30 апреля по 12 мая для поездки на дачу в Ленинградскую область будет восстановлен льготный проезд в пригородных автобусах (десять процентов от стоимости разового билета) и бесплатный проезд в пригородных поездах для пенсионеров и граждан старше 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин) в одну сторону из Петербурга. Также объектам розничной торговли разрешена продажа семян и удобрений.
Ранее сообщалось, что в Петербурге в целях нераспространения коронавирусной инфекции был введен обязательный режим самоизоляции для жителей в возрасте старше 65 лет. Остальным гражданам рекомендовано не покидать место проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, которая не приостановлена в соответствии с постановлением или связана с оказанием транспортных услуг и услуг доставки. Также разрешено посещение ближайшего магазина, выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома и вынос мусора. Все граждане обязаны в общественных местах соблюдать дистанцию друг с другом не менее полутора метров.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Санкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
А где их(маски) купить, они не сказали? И почему не введен режим ЧП и ЧС ? Не объявлена эпидемия?
29 апреля, 22:46
AKAlex K
2100006
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