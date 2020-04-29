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Распространение нового коронавируса
2020-04-29T17:40
https://ria.ru/20200429/1570761647.html
В Пензе трех пациентов с коронавирусом подключили к ИВЛ
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019126_0:236:2991:1918_1036x0_80_0_0_06603a156348db8a1e1f277d6e361a95.jpg
РИА Новости

В Пензе трех пациентов с коронавирусом подключили к ИВЛ

17:40 29.04.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкАппарат ИВЛ
Аппарат ИВЛ
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Аппарат ИВЛ. Архивное фото
САРАТОВ, 29 апр - РИА Новости. Трое пациентов с коронавирусной инфекцией в Пензе подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области с 17 марта по 29 апреля лабораторно подтверждены 364 случая коронавируса. Семь человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, скончались, вылечились от этой инфекции 96 человек. В числе заболевших 18 детей от одного месяца до 15 лет.
"Из числа больных с коронавирусом сегодня в отделениях интенсивной терапии находятся пять человек, из них трое на ИВЛ", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 30 апреля объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан, жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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