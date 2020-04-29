Семь жителей Нижегородской области вернулись в Россию из США

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Семь нижегородцев прибыли из Нью-Йорка в Москву, в Нижегородскую область их доставят специальным трансфером, организованным правительством региона, заявил губернатор области Глеб Никитин.
Специальный рейс "Аэрофлота" в среду вылетел из Нью-Йорка в Москву. По данным генконсульства РФ, на его борту находятся 257 россиян, в том числе жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.
"Мы предпринимаем все возможные усилия для того, чтобы нижегородцы, которые из-за пандемии не смогли вылететь на родину, вернулись сейчас домой. Мы благодарны правительству России за то, что этот долгий полет завершился, и совсем скоро нижегородцы смогут вернуться в родной регион", – цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина. По словам главы региона, все прибывшие из-за границы будут проходить строгий двухнедельный карантин.
Ранее нижегородцы, которые не смогли до пандемии вылететь из США, написали коллективное письмо главе региона. Инициатором обращения стала жительница Дзержинска Елена Посадова, которая гостила у дочери в Северной Каролине.
"Почти месяц мы не могли вылететь из США на родину. Но благодаря стараниям нашего нижегородского правительства нам все-таки удалось попасть на спецрейс "Нью-Йорк – Москва". Мы счастливы, что наконец-то смогли вернуться", – рассказала Посадова, добавив, что она сильно переживала за своих пожилых родителей, прошивающих в Нижегородской области.
В ближайшее время в регион вернутся еще более 20 нижегородцев из Великобритании, Израиля, Шри-Ланки, Мальдивской Республики и Узбекистана.
Ранее правительство Нижегородской области направило ряд писем в адрес федеральных органов власти, в том числе заместителю премьер-министра Российской Федерации Татьяне Голиковой и министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максуту Шадаеву, с просьбой включать нижегородцев в списки пассажиров на вывозные рейсы. Кроме того, правительство Нижегородской области обратилось к послам Российской Федерации в тех странах, в которых сейчас находятся жители области, с просьбой оказать содействие в отправлении нижегородцев ближайшими авиарейсами в Россию.
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