Семь жителей Нижегородской области вернулись в Россию из США

"Мы предпринимаем все возможные усилия для того, чтобы нижегородцы, которые из-за пандемии не смогли вылететь на родину, вернулись сейчас домой. Мы благодарны правительству России за то, что этот долгий полет завершился, и совсем скоро нижегородцы смогут вернуться в родной регион", – цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина. По словам главы региона, все прибывшие из-за границы будут проходить строгий двухнедельный карантин.