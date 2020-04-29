Москалькова предложила внести итоги Второй мировой в конвенцию ЮНЕСКО

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила обсудить на следующем заседании Евразийского альянса омбудсменов внесение итогов Второй мировой войны в конвенцию ЮНЕСКО.
Заседание Евразийского альянса омбудсменов прошло в среду в формате видеоконференции. Во встрече принимали участие главы национальных институтов защиты прав человека Армении, Ирана, Киргизии, Сербии, Таджикистана, России, Казахстана, Узбекистана и другие.
"Большое спасибо, вы очень важное сделали заявление, и я считаю, коллеги, что мы должны разослать всем для обсуждения и на следующем заседании вынести консолидированное решение по предложению, сделанному нашим коллегой, омбудсменом Кыргызской республики", - сказала Москалькова в ходе заседания Евразийского альянса омбудсменов.
Омбудсмен Киргизии Токон Мамытов предложил обратиться в ЮНЕСКО со следующими инициативами. Во-первых, признать итоги Второй мировой войны историческим, духовным, культурным наследием всего прогрессивного человечества и внести данное решение в текст конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия.
Кроме того, он предложил признать нематериальным наследием и внести в эту же конвенцию итоговое решение Нюрнбергского процесса. А также признать 9 мая международным Днем победы человечества над фашизмом.