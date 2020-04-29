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2020-04-30T11:32
https://ria.ru/20200429/1570739810.html
Москалькова предложила внести итоги Второй мировой в конвенцию ЮНЕСКО
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РИА Новости

Москалькова предложила внести итоги Второй мировой в конвенцию ЮНЕСКО

13:34 29.04.2020 (обновлено: 11:32 30.04.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила обсудить на следующем заседании Евразийского альянса омбудсменов внесение итогов Второй мировой войны в конвенцию ЮНЕСКО.
Заседание Евразийского альянса омбудсменов прошло в среду в формате видеоконференции. Во встрече принимали участие главы национальных институтов защиты прав человека Армении, Ирана, Киргизии, Сербии, Таджикистана, России, Казахстана, Узбекистана и другие.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
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"Большое спасибо, вы очень важное сделали заявление, и я считаю, коллеги, что мы должны разослать всем для обсуждения и на следующем заседании вынести консолидированное решение по предложению, сделанному нашим коллегой, омбудсменом Кыргызской республики", - сказала Москалькова в ходе заседания Евразийского альянса омбудсменов.
Омбудсмен Киргизии Токон Мамытов предложил обратиться в ЮНЕСКО со следующими инициативами. Во-первых, признать итоги Второй мировой войны историческим, духовным, культурным наследием всего прогрессивного человечества и внести данное решение в текст конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия.
Кроме того, он предложил признать нематериальным наследием и внести в эту же конвенцию итоговое решение Нюрнбергского процесса. А также признать 9 мая международным Днем победы человечества над фашизмом.
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75 лет Великой ПобедыТатьяна МоскальковаВторая мировая война (1939-1945)ЮНЕСКОСербияУзбекистанТаджикистанИранКиргизияАрменияОбщество
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