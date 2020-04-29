Москалькова предложила внести итоги Второй мировой в конвенцию ЮНЕСКО

"Большое спасибо, вы очень важное сделали заявление, и я считаю, коллеги, что мы должны разослать всем для обсуждения и на следующем заседании вынести консолидированное решение по предложению, сделанному нашим коллегой, омбудсменом Кыргызской республики", - сказала Москалькова в ходе заседания Евразийского альянса омбудсменов.