Москалькова: попытки исказить правду о ВОВ угрожают правам человека

"Темные пятна". Почему в Восточной Европе сторонятся правды о войне Израильский ученый Аарон Шнеер высказал мнение, что в ряде стран Восточной Европы не хотят знать всю правду о Второй мировой войне. Российский историк Михаил Смолин в эфире радио Sputnik назвал причины такой ситуации.