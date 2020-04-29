Москалькова: попытки исказить правду о ВОВ угрожают правам человека

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Попытки исказить историческую правду о Великой Отечественной войне и роли советского народа несут огромную угрозу миру и правам человека, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Заседание Евразийского альянса омбудсменов прошло в среду в формате видеоконференции. Во встрече принимали участие главы национальных институтов защиты прав человека Армении, Ирана, Киргизии, Сербии, Таджикистана, России, Казахстана, Узбекистана и другие.
"Совершенно очевидно, что без осмысления итогов Второй мировой войны не было бы современной международной системы защиты прав человека. Однако мы становимся свидетелями настойчивых системных попыток пересмотреть не столько политические, сколько мировоззренческие итоги Второй мировой войны, попытки исказить историческую правду. И это несет угрозы миру и правам человека",- сказала Москалькова в ходе заседания.
Евразийский альянс омбудсменов, в который входят представители России, Армении, Ирана, Киргизии, Монголии, Сербии и Таджикистана, существует с 2017 года.
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