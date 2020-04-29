Косачев назвал обвинения Amnesty International деструктивными

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. У Amnesty International нет оснований обвинять РФ в нарушении прав человека из-за требований карантина в связи с пандемией коронавируса, а по форме и времени опубликования они просто опасны и деструктивны, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда . У Amnesty International нет оснований обвинять РФ в нарушении прав человека из-за требований карантина в связи с пандемией коронавируса, а по форме и времени опубликования они просто опасны и деструктивны, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев

"У обвинений Amnesty International нет никакой реальной сути, а по форме и времени их опубликования они просто опасны и деструктивны", - отметил сенатор.

По его словам, складывается впечатление, что этот вброс может быть отвлекающим маневром, банальной попыткой для граждан западных стран "переключить гнев общественности на другие цели: дескать, "а чем вы недовольны, посмотрите, что делается у них там, в диктатурах"?".

Опрос Как вам на самоизоляции? 24.2 % Невыносимо 36.1 % Терпимо 11.9 % Мне нравится 27.8 % Я работаю, так что не чувствуется самоизоляции Проголосовать

Косачев подчеркнул, что меры в "фокусной" для Amnesty International группе стран "ничем не отличаются от мер, принимаемых по всему миру", с медицинской точки зрения они часто более эффективны, а с дисциплинарной - в чем-то даже уступают практике "передовиков". Достаточно проанализировать нынешний опыт Польши Венгрии , как и тех же США

"Реакция населения этих стран, выражающаяся в весьма массовых акциях протеста, значительно больше говорит о реальной ситуации в мире, нежели чем любые доклады предвзято ориентированных "сверху" правозащитных структур. Коронавирус стёр границы между Западом и Востоком, но они продолжают существовать в инертном сознании политтехнологов Amnesty International", - отметил он.

Косачев также подчеркнул, что у правозащитных организаций Запада, помимо основной и, вне всякого сомнения, благородной миссии защиты прав людей, ещё в годы "холодной войны" возникла еще одна, связанная с инерцией мышления тех времён: поскольку Запад "впереди планеты всей", в том числе в данной сфере, искать правонарушителей следует прежде всего там, на Востоке.

"Времена изменились, но повадки сохранились, и они, судя по всему, активно поощряются уже политическими лидерами соответствующих государств, использующих правозащитные механизмы и общественные организации в качестве инструментов государственной геополитики", - заключил сенатор.