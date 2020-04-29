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Распространение нового коронавируса
2020-04-29T09:54
https://ria.ru/20200429/1570721664.html
Косачев назвал обвинения Amnesty International деструктивными
https://cdn23.img.ria.ru/images/156248/75/1562487577_0:135:3132:1897_1036x0_80_0_0_11e388dce353e163f5a2b4fdba9c8ce3.jpg
РИА Новости

Косачев назвал обвинения Amnesty International деструктивными

09:32 29.04.2020 (обновлено: 09:54 29.04.2020)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. У Amnesty International нет оснований обвинять РФ в нарушении прав человека из-за требований карантина в связи с пандемией коронавируса, а по форме и времени опубликования они просто опасны и деструктивны, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Правозащитная организация Amnesty International ранее опубликовала доклад, в котором обеспокоена мерами по противодействию коронавирусу стран Восточной Европы и Центральной Азии, включая Россию, Украину, Казахстан, Белоруссию, Азербайджан, Таджикистан и другие. Организация считает их репрессивными и чрезмерными, а также не соответствующим обязательствам в области прав человека.
"У обвинений Amnesty International нет никакой реальной сути, а по форме и времени их опубликования они просто опасны и деструктивны", - отметил сенатор.
По его словам, складывается впечатление, что этот вброс может быть отвлекающим маневром, банальной попыткой для граждан западных стран "переключить гнев общественности на другие цели: дескать, "а чем вы недовольны, посмотрите, что делается у них там, в диктатурах"?".
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Косачев подчеркнул, что меры в "фокусной" для Amnesty International группе стран "ничем не отличаются от мер, принимаемых по всему миру", с медицинской точки зрения они часто более эффективны, а с дисциплинарной - в чем-то даже уступают практике "передовиков". Достаточно проанализировать нынешний опыт Польши и Венгрии, как и тех же США.
"Реакция населения этих стран, выражающаяся в весьма массовых акциях протеста, значительно больше говорит о реальной ситуации в мире, нежели чем любые доклады предвзято ориентированных "сверху" правозащитных структур. Коронавирус стёр границы между Западом и Востоком, но они продолжают существовать в инертном сознании политтехнологов Amnesty International", - отметил он.
Косачев также подчеркнул, что у правозащитных организаций Запада, помимо основной и, вне всякого сомнения, благородной миссии защиты прав людей, ещё в годы "холодной войны" возникла еще одна, связанная с инерцией мышления тех времён: поскольку Запад "впереди планеты всей", в том числе в данной сфере, искать правонарушителей следует прежде всего там, на Востоке.
"Времена изменились, но повадки сохранились, и они, судя по всему, активно поощряются уже политическими лидерами соответствующих государств, использующих правозащитные механизмы и общественные организации в качестве инструментов государственной геополитики", - заключил сенатор.
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