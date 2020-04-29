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2020-04-29T02:13
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Заседание Евразийского альянса омбудсменов впервые пройдет по видеосвязи
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РИА Новости

Заседание Евразийского альянса омбудсменов впервые пройдет по видеосвязи

02:13 29.04.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Заседание Евразийского альянса омбудсменов в среду впервые пройдет в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.
Евразийский альянс омбудсменов, в который входят представители России, Армении, Ирана, Киргизии, Монголии, Сербии и Таджикистана, существует с 2017 года.
"Омбудсмены обсудят вопросы защиты прав и свобод человека в контексте 75-летия годовщины Великой Победы, влияние односторонних санкций и лучшие практики деятельности в защиту прав человека в условиях пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2019 году в рамках альянса значительно расширилось многостороннее сотрудничество с омбудсменами зарубежных стран, в результате чего между его членами налажено эффективное сотрудничество в области обеспечения, соблюдения и защиты прав человека.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
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Кроме того, в рамках альянса развились новые форматы взаимодействия, в том числе совместные приемы граждан и консультации по широкому спектру вопросов защиты прав и свобод человека и гражданина.
Уточняется, что во встрече примут участие главы национальных институтов защиты прав человека Армении, Ирана, Киргизии, Сербии, Таджикистана, России, Казахстана, Узбекистана и другие.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус COVID-19РоссияТатьяна МоскальковаСербияТаджикистанИранКиргизияАрменияМонголияОбщество
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