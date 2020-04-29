Заседание Евразийского альянса омбудсменов впервые пройдет по видеосвязи

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Заседание Евразийского альянса омбудсменов в среду впервые пройдет в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.
"Омбудсмены обсудят вопросы защиты прав и свобод человека в контексте 75-летия годовщины Великой Победы, влияние односторонних санкций и лучшие практики деятельности в защиту прав человека в условиях пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2019 году в рамках альянса значительно расширилось многостороннее сотрудничество с омбудсменами зарубежных стран, в результате чего между его членами налажено эффективное сотрудничество в области обеспечения, соблюдения и защиты прав человека.
Кроме того, в рамках альянса развились новые форматы взаимодействия, в том числе совместные приемы граждан и консультации по широкому спектру вопросов защиты прав и свобод человека и гражданина.
Уточняется, что во встрече примут участие главы национальных институтов защиты прав человека Армении, Ирана, Киргизии, Сербии, Таджикистана, России, Казахстана, Узбекистана и другие.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.