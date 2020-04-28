Депутат предложила открыть ряд предприятий после ослабления ограничений

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Первыми начинать работу после ослабления ограничений, введенных из-за Ольга Епифанова. Первыми начинать работу после ослабления ограничений, введенных из-за коронавируса , могли бы ателье, адвокатские и нотариальные конторы, а также салоны красоты, заявила РИА Новости вице-спикер Госдумы от " Справедливой России

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что период нерабочих дней в РФ из-за коронавируса продлится до 11 мая включительно. Он поручил правительству к 5 мая подготовить рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений по коронавирусу. При этом у регионов должно сохраниться пространство для маневра с учетом эпидемиологической ситуации.

"Полагаю, первыми могут начать работу предприятия, имеющие возможность регулировать поток клиентов, чтобы люди не ходили толпами и не подвергали себя опасности. Адвокатские и нотариальные конторы, салоны красоты, бытовые услуги, ателье, сапожные мастерские и так далее. Отмечу, что в некоторых регионах не прекращали работать с соблюдением всех правил предосторожности магазины непродовольственной розницы. И вспышек заражений не было зафиксировано. Вот что значит правильная организация", - сказала Епифанова.

Она добавила, что Путин в своем обращении также акцентировал внимание на поддержке семейных предприятий. Епифанова выразила надежду, что слова главы государства станут руководством к действию и семейный бизнес в России обретет правовой статус и господдержку.

"Роль семейных предприятий в структуре нашей экономики довольно велика, а правовое регулирование который год отсутствует. Недавно приняли поправки о социальном предпринимательстве, а семейный бизнес снова остался "за скобками".

"Между тем, это одна из самых устойчивых единиц в экономике, производящая продукцию и услуги весьма высокого качества", - отметила парламентарий.

Епифанова полагает, что в экономике РФ нужно создать сегмент семейного бизнеса, помочь ему окрепнуть и встать на ноги.

"Предоставить на первых порах налоговые каникулы, отсрочку платежей, бесплатные юридические и бухгалтерские консультации, льготы по аренде помещений, банковские переводы без комиссий, возможность бесплатного образования или переподготовки, и так далее. Это надежные инвестиции в будущее", - заключила Епифанова.