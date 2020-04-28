УФСИН опроверг данные о закрытии СИЗО в Петербурге из-за коронавируса

"В ряде СМИ появилась информация о закрытии СИЗО-6 по якобы санитарно-эпидемиологическим причинам. Данная информация не соответствует действительности. Перевод подследственных и подозреваемых из СИЗО-6 осуществлялся на основании плановой оптимизации учреждений уголовно-исполнительной системы, решение о которой было принято в 2019 году", - говорится в сообщении.