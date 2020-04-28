УФСИН опроверг данные о закрытии СИЗО в Петербурге из-за коронавируса

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Сообщения, что следственный изолятор №6 в Горелово закрыт по санитарно-эпидемиологическим причинам, не соответствуют действительности, сообщается на сайте УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"В ряде СМИ появилась информация о закрытии СИЗО-6 по якобы санитарно-эпидемиологическим причинам. Данная информация не соответствует действительности. Перевод подследственных и подозреваемых из СИЗО-6 осуществлялся на основании плановой оптимизации учреждений уголовно-исполнительной системы, решение о которой было принято в 2019 году", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что при перевозке подследственных и подозреваемых в СИЗО-1 были соблюдены санитарно-эпидемиологические требования.
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