Авиапарады пройдут минимум в 25 городах России

Информации о подобных мероприятиях от Центрально и Восточного военных округов пока нет.

"Более 100 боевых самолетов и вертолетов в День Победы осуществят линейный пролет над центральными площадями 12 городов в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Всего будет задействовано более 100 боевых самолетов и вертолетов Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны", - заявил во вторник журналистам командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.