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Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-04-28T17:06
https://ria.ru/20200428/1570695143.html
Авиапарады пройдут минимум в 25 городах России
https://cdn22.img.ria.ru/images/150025/46/1500254641_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_d813676fb9100d6e32bacb211c7a6456.jpg
РИА Новости

Авиапарады пройдут минимум в 25 городах России

17:06 28.04.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДальние сверхзвуковые ракетоносецы-бомбардировщики Ту-22М3 во время воздушного парада на авиационном фестивале "Форсаж-2017". 12 августа 2017
Дальние сверхзвуковые ракетоносецы-бомбардировщики Ту-22М3 во время воздушного парада на авиационном фестивале Форсаж-2017. 12 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Авиапарады пройдут в Западном и Южном военных округах, а также на Северном флоте - минимум в 25 городах России и в столице Армении Ереване, сообщили в Западном и Южном военных округах ВС РФ.
Информации о подобных мероприятиях от Центрально и Восточного военных округов пока нет.
"Более 100 боевых самолетов и вертолетов в День Победы осуществят линейный пролет над центральными площадями 12 городов в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Всего будет задействовано более 100 боевых самолетов и вертолетов Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны", - заявил во вторник журналистам командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.
Уточняется, что авиапарады пройдут в Санкт-Петербурге, Курске, Орле, Воронеже, Белгороде, Вологде, Ярославле, Нижнем Новгороде, Смоленске, Вязьме, Острове (Псковская область) и Калининграде.
"В парадном строю пролетят истребители Су-35С и Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, вертолеты армейской авиации разведывательно-ударные Ка-52 "Аллигатор", ударные Ми-24 и Ми-28 "Ночной охотник", многоцелевые Ми-8 и самые большие в мире тяжелые транспортные вертолеты Ми-26", - заявили в пресс-службе округа.
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"Демонстрационные пролеты авиации будут проведены в 12 городах на территории округа, а также в Ереване на авиационной базе ЮВО в Республике Армения", – заявил командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников.
Уточняется, что всего будет задействовано 126 самолетов и 84 вертолета от соединений и воинских частей объединения ВВС и ПВО ЮВО и авиабазы. Авиапарады пройдут в Ростове-на-Дону, Волгограде, Каспийске, Новороссийске, Краснодаре, Владикавказе, Ставрополе, Севастополе, Керчи, Грозном, Астрахани, Ейске и Ереване. Пролеты авиации будут синхронизированы с торжественными построениями в воинских частях и возложениями венков. Праздничный пролет авиатехники будет транслироваться в эфире региональных телеканалов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
"Семнадцать самолетов и вертолетов Северного флота примут участие 9 мая в демонстрационном пролете над Мурманском. В пролете примут участие вертолеты Ка-27, Ми-8, самолеты Ан-26, Ан-12, Ил-38, Ил-20, Су-24м, Су-25УТГ, Су-33, МиГ-29К и МиГ-31бм. Самым большим участником станет дальний противолодочный самолет Ту-142м", - сообщили в пресс-службе Северного флота.
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28 апреля, 15:17
Онлайн-парад Победы: как военные ЦВО поздравили 97-летнего ветеранаВоеннослужащие 41-ой общевойсковой армии Центрального военного округа дистанционно поздравили 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Михаила Алексеевича Мезина с наступающей 75-й годовщиной Великой Победы. Ветеран в прямом эфире наблюдал за торжественным маршем военнослужащих Новосибирского высшего военного училища.
1600112
75 лет Великой ПобедыАлександр ДворниковВооруженные силы РФДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
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