Эксперт: НЛО на видеозаписях Пентагона не связаны с инопланетянами

"Это действительно неопознанные летающие объекты. Это могут быть атмосферные явления или радиолокационные явления, что чаще всего бывало", — сказал Моисеев РИА Новости.

Моисеев считает, что это не связано с инопланетянами. "Нет, конечно, никаких инопланетян быть не может. Никак не внеземные цивилизации", — заключил он.