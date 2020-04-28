Эксперт: НЛО на видеозаписях Пентагона не связаны с инопланетянами

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Неопознанные летающие объекты на видеозаписях, опубликованных Минобороны США, не связаны с внеземными цивилизациями, это могут быть атмосферные или радиолокационные явления, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
В понедельник Пентагон опубликовал на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления". По данным ведомства, один из трех несекретных видеороликов ВМС США был снят в ноябре 2004 года, два других — в январе 2015 года. Все они в 2007 и 2017 годах попали в интернет без санкции Пентагона, их подлинность признали в ВМС.
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"Это действительно неопознанные летающие объекты. Это могут быть атмосферные явления или радиолокационные явления, что чаще всего бывало", — сказал Моисеев РИА Новости.
В качестве примера он привел ранее распространявшиеся в интернете видеозаписи с НЛО, которые на самом деле оказывались связанными с самолетами в неудачном ракурсе или пусками ракет, в частности с космодрома Плесецк.
На видеозаписях Минобороны США, сделанных с военных самолетов, видны некие летающие объекты, которые по внешнему виду нельзя отнести ни к самолетам, ни к вертолетам, ни к другим известным летательным аппаратам.
Моисеев считает, что это не связано с инопланетянами. "Нет, конечно, никаких инопланетян быть не может. Никак не внеземные цивилизации", — заключил он.
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