Пентагон опубликовал видеозаписи с НЛО

ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Пентагон опубликовал на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления".

По данным ведомства, один из трех несекретных видеороликов снят в ноябре 2004 года, а два других — в январе 2015 года. Все они в 2007 и 2017 годах попали в Сеть без разрешения Пентагона, однако их подлинность признали в ВМС.

"Министерство обороны публикует эти видеозаписи для того, чтобы прояснить любые неверные представления общественности о том, были ли распространяемые кадры реальными или же в них есть что-то еще. Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как "неопознанные", — говорится в заявлении Пентагона.

На записях, сделанных с военных самолетов, видны некие летающие объекты, которые по внешнему виду нельзя отнести ни к самолетам, ни к вертолетам, ни к другим известным летательным аппаратам.