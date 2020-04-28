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2020-04-28T12:59
https://ria.ru/20200428/1570668743.html
Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
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РИА Новости

Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире

11:22 28.04.2020 (обновлено: 12:59 28.04.2020)
83146
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка озимой пшеницы
Уборка озимой пшеницы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы и ее досрочной выработки мир рискует остаться без зерна в то время, когда некоторые страны как раз собрались провести дополнительные закупки, сообщает агентство Bloomberg.
В марте российское Министерство сельского хозяйства установило временные ограничения на экспорт зерновых культур, в том числе пшеницы. До 30 июня вывезти можно было не более семи тонн зерна. Это делается для сдерживания роста цен.
Уборка урожая яровой пшеницы
28 апреля, 08:47
Россия может сохранить лидерство по экспорту пшеницы, считают эксперты
Квоту полностью выбрали до 26 апреля, и теперь Россия не может поставлять зерно до 1 июля, когда должен поспеть новый урожай. Исключение составляют только несколько государств-соседей, которым по-прежнему экспортируется пшеница.
Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен. При этом некоторые эксперты допускают, что американские или европейские поставщики могут обратить ситуацию в свою пользу.
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Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)РоссияпшеницаЭкономика
Популярные комментарии
Всех кто выступает против России оставить без пшеницы.
28 апреля, 11:51
Юрий Сумин
207322006
Прикрыли Путину и эту лавочку.
28 апреля, 11:57
Серёжа Ш
73404100
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