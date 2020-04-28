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75 лет Великой Победы
2020-04-28T14:43
https://ria.ru/20200428/1570667900.html
СМИ: Абэ не поедет на годовщину Победы, если торжества пройдут 3 сентября
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569427935_0:53:2568:1498_1036x0_80_0_0_f06dc5533a3179df9fdf07043f2c8c2f.jpg
РИА Новости

СМИ: Абэ не поедет на годовщину Победы, если торжества пройдут 3 сентября

11:10 28.04.2020 (обновлено: 14:43 28.04.2020)
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© REUTERS / Issei KatoПремьер-министр Японии Синдзо Абэ в защитной маске на парламентской сессии в Токио, Япония
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в защитной маске на парламентской сессии в Токио, Япония
© REUTERS / Issei Kato
ТОКИО, 28 апр — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование годовщины Победы в Великой Отечественной войне, если мероприятия перенесут на 3 сентября, пишет газета "Асахи" со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Уточняется, что 3 сентября в СССР отмечали победу над Японией, — и это может быть неверно расценено как признание Токио суверенитета России над Южными Курилами.
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Ранее председатель комитета Госдумы по обороне, президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов сообщил РИА Новости, что ветеранские организации направили Владимиру Путину обращение с просьбой перенести проведение парады Победы с 9 мая на более поздний срок — 24 июня или 3 сентября (день окончания Второй мировой).

Курильский вопрос

Диалог двух стран долгие годы омрачает отсутствие мирного договора по окончании Второй мировой войны. Условием его подписания Япония поставила возвращение островов южнокурильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. При этом Токио ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
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В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мира, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что документ поставит точку в споре, Япония же видела в этом лишь часть решения проблемы. Последующие переговоры ни к чему не привели.
В ноябре 2018 года — после встречи Путина и Абэ в Сингапуре — стороны объявили об ускорении переговорного процесса по мирному договору и Курилам. За основу решили взять документ 1956 года, что стало серьезной уступкой со стороны Японии. Однако пока Москва и Токио не пришли ни к какому соглашению.
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75 лет Великой ПобедыДень ПобедыСиндзо АбэВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Курильские островаВладимир ПутинЯпонияВ мире
Популярные комментарии
Думаю, что я лично не обижусь ни на кого кто не приедет эта Победа наша, а не наших бывших врагов, пусть сидят дома и все смотрят по телевизору, как мы будем праздновать и вспоминать подвиги наших предков...
28 апреля, 11:16
Alex Grosh
8600005
А кому он сильно нужен? Уж точно не народу! Приедет позже опять острова клянчить....
28 апреля, 11:42
Vladidmir Kanygin
3700002
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