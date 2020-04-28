СМИ: Абэ не поедет на годовщину Победы, если торжества пройдут 3 сентября

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в защитной маске на парламентской сессии в Токио, Япония

ТОКИО, 28 апр — РИА Новости. Премьер-министр Японии Асахи " со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование годовщины Победы в Великой Отечественной войне, если мероприятия перенесут на 3 сентября, пишет газета "" со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Уточняется, что 3 сентября в СССР отмечали победу над Японией , — и это может быть неверно расценено как признание Токио суверенитета России над Южными Курилами.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне, президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов сообщил РИА Новости, что ветеранские организации направили Владимиру Путину обращение с просьбой перенести проведение парады Победы с 9 мая на более поздний срок — 24 июня или 3 сентября (день окончания Второй мировой).

Курильский вопрос

Диалог двух стран долгие годы омрачает отсутствие мирного договора по окончании Второй мировой войны. Условием его подписания Япония поставила возвращение островов южнокурильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. При этом Токио ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мира, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что документ поставит точку в споре, Япония же видела в этом лишь часть решения проблемы. Последующие переговоры ни к чему не привели.