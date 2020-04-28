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2020-04-28T06:42
https://ria.ru/20200428/1570657916.html
В Сеуле заявили об отсутствии признаков необычной активности в КНДР
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РИА Новости

В Сеуле заявили об отсутствии признаков необычной активности в КНДР

06:42 28.04.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва
Министр иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва . Архивное фото
СЕУЛ, 28 апр - РИА Новости. Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва в ходе заседания парламента во вторник вновь заявила, что в КНДР пока не наблюдается никаких признаков необычной активности на фоне слухов о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына.
"Лидер Северной Кореи не появлялся на публике с того момента, как он присутствовал на заседании политбюро ЦК Трудовой партии Кореи 11 апреля. Несмотря на серию недавних публикаций на эту тему, в настоящее время мы не наблюдаем признаков необычной активности в Северной Корее", - подчеркнула министр в ходе заседания, трансляция которого велась на специальном парламентском сайте.
В свою очередь, министр по делам национального объединения Южной Кореи Ким Ён Чхоль подчеркнул, что северокорейские СМИ продолжают публиковать информационные заметки о деятельности Ким Чен Ына.
"Северокорейская пресса обнародовала ряд заметок о деятельности председателя Ким Чен Ына после посещения им заседания политбюро, демонстрируя, что он занимается государственными делами в обычном режиме", - добавил он.
Президент США Дональд Трамп
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Ранее после сообщения южнокорейского издания Daily NK о том, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, в ряде СМИ и в социальных сетях стали распространяться слухи об угрозе здоровью лидера КНДР. Daily NK, а также ряд других СМИ, таких как американский телеканал CNN и японский еженедельник "Сюкан Гэндай", в своих сообщениях ссылаются на анонимные источники. Также в СМИ со ссылкой на публикации в социальных сетях стали распространяться слухи о якобы смерти лидера КНДР.
Советник президента Южной Кореи по объединению, международным отношениям и национальной безопасности Мун Чжон Ин в понедельник заявил, что, по данным Сеула, лидер КНДР Ким Чен Ын жив и здоров. Южнокорейское министерство по делам национального объединения, являющееся профильным органом по межкорейским контактам, также заявило, что не видит подтверждений слухам о проблемах со здоровьем северокорейского лидера.
В понедельник от имени Ким Чен Ына были направлены два сообщения: поздравление президенту ЮАР Сириле Рамафосе и благодарность строителям туристического комплекса "Вонсан-Кальма".
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Кан Гён ХваКим Чен ЫнМИД Южной КореиЮжная КореяСеулКНДРВ мире
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