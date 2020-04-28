В Сеуле заявили об отсутствии признаков необычной активности в КНДР

"Лидер Северной Кореи не появлялся на публике с того момента, как он присутствовал на заседании политбюро ЦК Трудовой партии Кореи 11 апреля. Несмотря на серию недавних публикаций на эту тему, в настоящее время мы не наблюдаем признаков необычной активности в Северной Корее", - подчеркнула министр в ходе заседания, трансляция которого велась на специальном парламентском сайте.

"Северокорейская пресса обнародовала ряд заметок о деятельности председателя Ким Чен Ына после посещения им заседания политбюро, демонстрируя, что он занимается государственными делами в обычном режиме", - добавил он.

Ранее после сообщения южнокорейского издания Daily NK о том, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, в ряде СМИ и в социальных сетях стали распространяться слухи об угрозе здоровью лидера КНДР. Daily NK, а также ряд других СМИ, таких как американский телеканал CNN и японский еженедельник "Сюкан Гэндай", в своих сообщениях ссылаются на анонимные источники. Также в СМИ со ссылкой на публикации в социальных сетях стали распространяться слухи о якобы смерти лидера КНДР.